Applausi e consensi a Palinuro Med 2018

Palinuro - Oltre mille spettatori presenti in piazza Virgilio a Palinuro per la V edizione di “Palinuro Med”, l’evento ideato per rievocare il Club Mediterranée – il primo in Italia – nato a Palinuro nel lontano 1954.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale “Capo Palinuro Publio Virgilio Marone”, nella persona del Presidente il Dott. Antonio Rinaldi e dalla mente geniale di Lino Miraldi sotto l’egida del Direttore Artistico Carlo Sacchi, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale che, ha accolto i turisti provenienti da varie parti d’Italia e dall’estero: romani, milanesi, tedeschi, francesi ed americani ha confermato in tal modo il carattere internazionale di Palinuro, fiore all’occhiello di tutto il bacino del Mediterraneo, sottolineato dalla spettacolare parata per le vie del paese delle Majorettes “Le Ginestre” di Altavilla Silentina, accompagnate dalle Modelle di Miss Palinuro Med 2018 che hanno sfilato con le bandiere di varie nazioni del Mondo.

Anche quest’anno, come nelle altre edizioni, è stato conferito il Premio “Publio Virgilio Marone” ad un personaggio che si è contraddistinto nel campo Culturale dando lustro al territorio .

A riceverlo, la giovane Dott.ssa Maria Di Vece di San Nicola di Centola, Neuroscienziata in biologia molecolare e cellulare, dimostrando che con la forza di volontà, l’abnegazione ed uno studio meticoloso si possono raggiungere mete rilevanti .

Tanti gli ospiti sul palco di questa edizione di Palinuro Med , egregiamente introdotti dalla brava ed elegante Ilaria Cennamo (Miss Italia Cinema Basilicata 2018), tra i quali la Campionessa italiana di “Fitness Natural” Giusy Sansone di Vallo della Lucania (settima su trecento atlete ai recenti campionati del mondo in Crozia) , la Cantautrice Veronica Di Nocera (Finalista 2016 al Festival di Castrocaro) che ha letteralmente incantato la piazza con la sua magnifica voce, le colorate Danzatrici del Ventre “Alchimie Lunari” che con le loro coreografie sono riuscite ad ammaliare il pubblico presente, la Scuola di ballo “Step by Step” di Futani dirette dalla maestra Irene Portanova, Dopo il saluto del Senatore della Repubblica On.le Francesco Castiello e del Sindaco di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola si è svolta la Sfilata valida per la XV edizione del Concorso di Bellezza Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano Alburni, organizzato e promosso dal Patron Lino Miraldi . Ad aggiudicarsi il titolo e la corona di Miss Palinuro Med 2018 Maria Grazia Rossi16 anni, di Pagani che sogna di diventare interprete; a Valentina Ferrara di Pisciotta è andata la fascia di Miss Primula Palinuri 2018 (per festeggiare i 15 anni di Miss Parco kermesse, leit-motive delle estati cilentane che, insieme a promuovere la Dieta Mediterranea in tutte le sue sfaccettature, quest’ anno coi suoi eventi vuole lanciare pure un grido di Non Violenza alle Donne); a Sofia Francesca Petraglia di Roccagloriosa è toccato invece il titolo di Miss Terra del Mito 2018. Sul palco il Presidente dell’Associazione Culturale “Capo Palinuro Publio Virglio Marone” ha annunciato che grazie all’impegno della Fondazione “Grande Lucania” entro la prossima estate verrà posta all’ingresso del paese una statua del mitico nocchiero di Enea, Palinuro .

Visibilmente soddisfatti della piena riuscita di Palinuro Med anche il Direttore Artistico Carlo Sacchi e l’organizzatore Lino Miraldi che ha ringraziato tutte le attività commerciali per la collaborazione e sottolineato che con la giusta sinergia tra gli interpreti del nostro territorio si possono organizzare manifestazioni originali . A conclusione della sfilata migliaia di persone, di svariata età, sono rimaste fino a tarda ora in piazza a ballare le hit più famose degli anni 70-80-90 riuscendo così a rievocare i fasti della gloriosa Discoteca “il Lanternone” che ha visto nelle “calde” Estati del Club Med alternarsi in consolle Dj e ospiti di fama internazionale trai quali, su tutti un ruolo di indiscutibile rilievo, lo ha l’istrionico Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, ch, magari,2 potrebbe entro fine anno tornare a Palinuro per ritirare la cittadinanza onoraria su espresso invito del Sindaco Carmelo Stanziola . Intanto, cresce l’attesa a Policastro Bussentino, per la prossima tappa di Miss Parco del Cilento, dove martedi 31 luglio alle ore 21,00 in località Hangar verrà eletta La Sirena del Golfo 2018 nel corso di una cena-spettacolo a bordo piscina che si terrà presso il Ristorante “da Alfonso” .

Info 3297038911 – 3208115978 – ingresso libero