Il programma completo del Caselle Film Festival 2018 (8-10 agosto 2018) La 6^ edizione della rassegna cinematografica a tema ambientale è in programma dall’8 al 10 agosto a Caselle in Pittari Credits Foto Pubblicato il 04/08/2018 Con l’ufficializzazione del programma completo della “3 giorni” inizia il count-down verso la 6^ edizione del Caselle Film Festival, rassegna internazionale del cortometraggio sull’ambiente che si terrà in piazza Olmo a Caselle in Pittari. La kermesse è organizzata dall’amministrazione comunale di Caselle in collaborazione con Ministero dell’Ambiente, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, WWF, Lipu, Matera 2019 Open Future, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Iren, associazione culturale Orizzonti, Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo e Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo. Mercoledì 8 agosto il via verrà dato alle h.16 con CFFlab, laboratorio per bambini e “La danza delle farfalle” a cura di Andrea Lucisano; a seguire CFFGame, cinema e videogame torneo di FIFA 18 su schermo cinematografico (finale nel pomeriggio del 10 agosto). Alle h.21 la presentazione delle giurie ed un omaggio al maestro Carlo Vanzina. Prima della proiezione dei primi “corti” in concorso, le note del piano suonato da Rosa De Laurentiis daranno il via ai momenti di CFFMusic. Quindi, sarà la volta del primo ospite d’onore della prima serata: direttamente dalla serie Gomorra, L’attore Ivan Boragine. Tra una proiezione e l’altra la presentazione del laboratorio “La danza delle farfalle” con tutti i bambini partecipanti e il volo delle farfale”. Infine il secondo ospite della prima serata: l’attore e cabarettista Lucio Pierri, direttamente dalle serie “Fuori Corso” e “Un posto al sole” e che si esibirà sul palco a conclusione della prima serata. Giovedì 9 agosto il via alle 20:30 con il secondo momento di CFF Music, e la Caselle Brass diretta dal maestro David Short. Seguirà un omaggio al maestro Vittorio Taviani. Oltre alla proiezione degli altri cortometraggi in programma, per CFFBook ci sarà la presentazione, a cura di Pietro Loguercio, del libro “101 film a Matera e in Basilicata, location e movie tourism nei luoghi del cinema” di Beniamino Lecce. Alle 22 il CFFSocial proporrà come tema sociale del CFF2018 il Bullismo con la proiezione, fuori concorso, del film #ViVi, per la regia di Barbato De Stefano; quest’ultimo terrà, al termine, un incontro ed un dibattito sul delicatissimo tema. Alle 22:30 il terzo ospite d’onore della rassegna: l’attore e cantante Pietro Dell’Aquila, protagonista della serie “Il collegio” su Rai 2 e che canterà alcuni brani. Venerdì 10 agosto alle 21:30 l’omaggio al maestro Ermanno Olmi. Seguiranno la premiazione dei vincitori del torneo CFFGame e l’incontro con il presidente della giuria di qualità, il giornalista di Repubblica Vincenzo Rubano. Seguirà la presentazione del progetto “Caselle in Pittari Archeological Project” con la proiezione del documentario “Caselle in Pittari Archeological Project” di Giuseppe Jepis Rivello e l’incontro con la curatrice del progetto stesso, la dottoressa Antonia Serretiello, docente dell’Universita degli Studi di Salerno. Quindi, il momento delle premiazioni: il via con la consegna del riconoscimento. Terra Felix 2018, a seguire la premiazione dei vincitori del Caselle Film Festival 2018. Gran finale con l’ultimo ospite d’onore: direttamente da “Made in Sud”, il cabarettista Mino Abbacuccio. Tutte e tre le serate del CCF 2018 verranno presentate dalla giornalista Carmela Santi. Tags: Spettacoli-Eventi, Cilento, cilento notizie