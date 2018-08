Anna Maria De Rosa, 15enne cilentana, nuova Miss Summer 2018

LUSTRA - E’ stata Anna Maria De Rosa 15enne di Altavilla Silentina, 1,75 di bellezza, capelli e occhi castani, che vive con la famiglia in Germania, che da grande vuole fare l’attrice, balla hip hop, adora i cani e va matta per i fusilli fatti in casa a vincere la fascia e la corona di Miss Summer 2018 in una accogliente Piazza Umberto I di Lustra gremitissima e per l’occasione trasformata in un vero e proprio salotto di Moda dal “Club Rumenigge” che ha promosso l’evento e dai commercianti locali che hanno accolto con entusiasmo” la kermesse che riempie le piazze” del nostro territorio.

La sfilata, inserita nel Tour della XV edizione di Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata magnificamente organizzata dal Patron Lino Miraldi ed egregiamente condotta dalla bellissima Ilaria Cennamo (Miss Italia Cinema Basilicata 2017) che prima, durante e dopo la sfilata non si è sottratta alle centinaia di foto che bambine e ragazzi hanno voluto fare con Lei.

e Miss hanno sfilato dapprima in casual e in costume da bagno poi in abito da sera sotto gli occhi di un’attenta giuria per l’occasione tutta al femminile che, vedeva come ospite d’onore l’arzilla ottantaduenne Velona di Canale 5 Diana Materazzi (La Bisnonna del Cilento 2018) che ha dedicato alcune sue filastrocche al pubblico presente che con scroscianti applausi ha gradito.

La serata è stata arricchita da una sfilata di baby miss già abbastanza avvezze alla passerella, dalle coreografie della Scuola di Ballo “Espressione Danza” di Torchiara e da fantastici fuochi pirotecnici che hanno voluto salutare la bellissima serata. Per la cronaca, sul podio anche la 18 enne di Lustra Nicoletta D’Agosto che ha conquistato il titolo di Miss Lustra 2018 col quale parteciperà alla Finalissima del 30 agosto che si terrà all’Hotel La Palazzina di Velina di Castelnuovo Cilento.

”Una bella serata – dichiara alla fine Lino Miraldi – era la prima volta, in quindici anni, di Miss Parco a Lustra . E’ sempre bello portare centinaia di turisti dal mare a scoprire attraverso le mie sfilate borghi dell’entroterra che difficilmente visiterebbero nel loro soggiorno estivo . Stasera ho voluto conferire a sorpresa anche il titolo di “Mamma del Cilento 2018” alla mia Ex Miss Francesca Figliola di Lustra perché è da poco diventata mamma ; Lei in passato ha collaborato sempre magnificamente con me in vari eventi e poi, la sua bellezza e il suo sorriso sono una icona perfetta di cilentanità. Sicuramente l’anno prossimo ritornerò a Lustra perché siamo stati accolti tutti bene e poi, a fine serata, ho assaggiato degli ottimi “ruospi con alici” e la deliziosa torta col “naspro” che faceva pure mia nonna”.

Miss Parco del Cilento continuerà le sue selezioni con le tappe del 17 agosto al Lido Milano di Casalvelino Marina e quella del 18 agosto alla Sagra della Parmigiana di Velina di Castelnuovo Cilento . Per partecipare contattare 3297038911 - 3208115978