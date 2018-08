Gaia (cilentana) e Sofia a Miss Italia sulle orme della Ferolla Credits Foto Pubblicato il 13/08/2018 E’ stata ufficializzata in piazza Zecchettin di Villa d’Agri di Marsicovetere (Potenza) la squadra delle otto prefinaliste della Basilicata che concorreranno a livello nazionale per Miss Italia. Il titolo di Miss Basilicata è andato a Giulia Giarletta, 24 anni, già Miss Miluna Basilicata, titolo che ha lasciato a Mariapina Fontana, 26 anni di Caserta. Nella stessa serata sono stati assegnati tre titoli: Miss Equilibra Basilicata è andato a Carmela Biondi, 21 anni, di Monte di Procida (Na), Miss Eleganza Basilicata a Gaia Zangari 18 anni di Rofrano (Sa), Miss Cinema Basilicata a Assunta Conte, 21 anni di Villa di Briano (Ce). Queste tre ragazze in rappresentanza della terra lucana vanno ad aggiungersi alle già elette Miss Rocchetta Bellezza Antonella Di Lernia, 21 anni, di Tramutola (Pz), Miss Sorriso Basilicata Valentina Boccarelli, 18 anni di Scanzano Jonico (Mt), Miss Sport Basilicata Sofia Marilù Trimarco, 19 anni di Buccino (Sa). Ora per le 8 ragazze l’ostacolo delle prefinali di Jesolo per conquistare un posto nella finalissima in diretta TV su La 7 che si terrà lunedi 17 settembre alle ore 20,45 che sarà condotta dal duo Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Ci sono anche due salernitane nella squadra della Basilicata che dal 5 all’8 settembre affronteranno le Prefinali nazionali di Miss Italia 2018 . Si tratta della diciannovenne Sofia Marilù Trimarco di Buccino (Miss Sport Basilicata 2018) e della diciottenne di Rofrano Gaia Zangari (Miss Eleganza Basilicata 2018). Entrambe sperano di ricalcare le le orme di Daniela Ferolla che partita da Ceraso riuscì poi nel 2001 a conquistare la fascia di Miss Italia.

Tags: Spettacoli-Eventi, Cilento, cilento notizie