Ambienti Mediterranei: La cilentana Piera Lombari in Concerto a Ceraso Credits Foto Pubblicato il 25/08/2018 La kermesse culturale dal titolo 'Ambienti Mediterranei', organizzata dal Comune di Centola e finanziata nell'ambito del Poc Campania 2014-2020, continua; questa volta l'appuntamento è fissato per Sabato 25 Agosto a Ceraso (Località S. Biase – Piazza Antonini) in cui si terrà il concerto dell'artista Piera Lombardi. La Cantante, cilentana (nativa di Casal Velino scalo), che ha iniziato la sua carriera nel gruppo musicale Anthea, portando alla ribalta la voce del Cilento nei primi anni 2000; con la sua energia ha fatto appassionare anziani, giovani e bambini non solo Italiani. Infatti, In quasi 10 anni di attività, attraverso i suoi concerti e la sua musica, mescolanza popolare in versione folk ed ethno world, è stata in grado di offrire una chiave di lettura più ampia a quelle che sono le musiche tradizionali del Cilento e del Sud Italia in generale, proponendo un nuovo stile musicale, alle cantate e melodie popolari, capace di unire le culture e i popoli di molti paesi del mondo: Belgio, Germania, Grecia, Olanda, Spagna, Svizzera, Usa, Venezuela. La manifestazione – coordinata dal direttore Artistico Silvano Cerulli – proseguirà a Palinuro con il concerto Omaggio a Fabrizio De Andre' a cura della Via del Campo Tribute Band.