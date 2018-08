XVIII edizione del Premio Agropoli per il teatro in programma oggi e domani ad Agropoli, presso il Castello Credits Foto Pubblicato il 28/08/2018 Comunicato Stampa Questa sera e domani, al Castello di Agropoli, la XVIII^ edizione del Premio nazionale “Agropoli per il teatro 2018” E’ in programma questa sera, 28 agosto e domani, 29 agosto, presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli, la XVIII^ edizione del Premio nazionale “Agropoli per il teatro 2018”. L’iniziativa, operata a cura dell’Associazione “I guitti”, è patrocinata dal Comune di Agropoli. A ricevere l’ambito premio saranno: il duo siciliano, ideatore di Karma B, del teatro Bagaglino di Roma e l’attore Maurizio Mattioli. In entrambi i casi, il premio verrà consegnato dal Sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola e dall’assessore allo Spettacolo, Gerardo Santosuosso. Questa sera, alle ore 21, si esibiranno i Karma B nello spettacolo musicale “A qualcuno piace karma – edizione speciale” liberamente ispirato al famoso film “A qualcuno piace caldo”. Domani sera, invece, sempre alle ore 21, sarà la volta dell’attore romano Maurizio Mattioli, che metterà in scena “Emozioni”. Il premio è finalizzato a promuovere e diffondere la cultura e l’arte nel settore del teatro in ogni sua forma (prosa, cabaret, musica, danza, ecc.), atta a valorizzare le tradizioni popolari del territorio e a dare impulso alla conoscenza dei contenuti e dei valori del fare teatro. E’ nato come riconoscimento a livello locale, per poi espandersi e divenire di notevole rilevanza nazionale, premiando, negli anni scorsi, attori del calibro di Oreste Lionello, Carlo Giuffrè, Vanessa Gravina, Carlo Croccolo, Vittorio Marsiglia. Inoltre, personaggi e gruppi impegnati nel mondo della musica classica e non solo, quali: Caffè Concerto Strauss, i soprani di Bocelli e il Maestro Antonello Cascone. Tags: Spettacoli-Eventi, Agropoli