Ambienti Mediterranei 2018: Torna Il “Premio Internazionale cultura, arte, spettacolo e Ambiente”, nella splendida cornice di Palinuro Credits Foto Pubblicato il 20/09/2018 Comunicato Stampa Palinuro: “là dove incantava già gli antichi greci”. Così il Poeta Publio Virgilio Marone definiva quel luogo di selvagge bellezze naturalistiche, dove il mito si incontra e si confonde con la storia. Ed è proprio in quel luogo che Sabato, 22 settembre, alle ore 21:00, presso piazza Virgilio, si terrà la cerimonia della 6° edizione del Premio Internazionale Palinuro Cultura, Arte e Spettacolo 2018: un’iniziativa – inserita all’interno della manifestazione “Ambienti Mediterranei “– la cui qualità continua a crescere di anno in anno. L’evento – promosso dall’Accademy of Art And Immage, dagli Artisti Cilentani e dal comune di Centola, nella figura del Sindaco Carmelo Stanziola, con il Partenariato dei comuni di: Morigerati, Laurito, Ceraso,Casal Velino e Valle Dell’Angelo, e cofinanziato nell’ambito del POC Campania 2014-2020 – avrà come scopo quello di premiare eccellenze, che si sono distinte e affermate nel mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, della scienza e dell’ambiente, al fine di rafforzare l’immagine culturale e turistica del suggestivo e leggendario territorio Cilentano. Il prestigioso riconoscimento – che negli anni passati è stato attribuito a innumerevoli artisti che hanno calcato il palco di Palinuro – quest’anno verrà conferito ad artisti e professionisti del calibro di : Fabio Concato (musica), Luc Colemont (medicina), Luca di Gianfrancesco (regia), Noemi Giangrande (recitazione), Amedeo Goria (giornalismo), Adriano Pennino (composizione), Flavio Pagano (letteratura), Pasquale Palman (comicità), Gerardina Trovato (musica), Attilio Romita (direzione tv), Michele Torpedine (produzione), Virginio (canto), Piera Lombardi (interpretazione), Nicola Napolitano (musica), Comune di Prato ( turismo e cultura), Attilio Bianchi ( medicina), Espedito De Marino ( musica). Diversi saranno anche gli ospiti, appartenenti al mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo, che prenderanno parte alla serata e che verranno premiati con il premio manzioni speciali; fra questi: Claudio Giust (sociale), Alessandro Marino (cantante), Bruno Brunori (chef), Chiara Ranieri (cantante), Raffaele Baldassarre (stilista), Ciele Veneroso (miss Campania), Rosalba di Vona (poetessa), Fioretta Mari (recitazione), Ariadna Pisani (cantante), Vibrazione Positiva (gruppo musicale) e Annarita Marzano ( nuoto), Enzo Longobardi (discografico), Ubaldo Smeriglio (scrittore). Condotta dalla carismatica giornalista Paola Zanoni – con la regia di Fabio La Rosa, la comunicazione di Paolo Peverini, la direzione artistica di Silvano Cerulli e il coordinamento tecnico eseguito da Mauro Navarra – la serata, grazie anche al supporto dell’assessore al Turismo Angela Ciccarini, si prefigge di diventare, ancora una volta, una straordinaria celebrazione, ricca di magia e coinvolgenti momenti di spettacolo, dedicata a un pubblico eterogeneo di tutte le età. Tags: Spettacoli-Eventi, Palinuro