Palinuro La kermesse “Ambienti Mediterranei” continua con il tradizionale Corteggio Storico Aspettando la serata conclusiva con Michele Zarrillo

Credits Foto Pubblicato il 23/09/2018 Dopo lo straordinario successo, del Premio Internazionale Città di Palinuro, di Ieri sera, la manifestazione culturale “Ambienti Mediterranei” prosegue, come ogni anno, con il tradizionale corteggio storico che si terrà oggi, a partire dalle 17:00, per le vie del centro di Palinuro. La giornata – dedicata alle rievocazioni medievali con corteo in abiti d’epoca, giochi, esposizioni ed esibizioni di sbandieratori – intende commemorare il gemellaggio tra le città di Palinuro, Mantova e Prato al fine di rafforzare il legame istituzionale e prolungare la stagione turistica attraverso la promozione del territorio, la musica e lo spettacolo. La VI edizione di “Ambienti Mediterranei”, cofinanziato dalla regione Campania nell’ambito del POC Campania, promossa dal Comune di Centola, curata da Silvano Cerulli, e supportata dall’assessore al Turismo Angela Ciccarini – si concluderà il 24 settembre con il concerto di Michele Zarrillo a Palinuro. Tags: Spettacoli-Eventi, Palinuro