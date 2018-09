Sapri: Dario Arkel, filosofo della condivisione, sul solco di Janusz Korczak! Credits Foto Pubblicato il 23/09/2018 di Tonino Luppino | Blog Docenti e studenti sapresi sono rimasti molto affascinati dal messaggio del Professore universitario genovese Dario Arkel, scrittore, poeta ed Autore di interessanti saggi pedagogici di interesse sociale! E, quindi, al termine della sua "Lectio Magistralis" sulla "Pedagogia della trasformazione" nell'Auditorium Comunale , lo hanno applaudito a lungo! Un successo di pubblico e di critica, alla presenza del primo cittadino, dottor Antonio Gentile! Dario Arkel, invitato dal suo allievo di Sapri Ignazio Luppino, ha catturato, con il suo splendido eloquio, l’attenzione di docenti e studenti. “Il Professore Arkel- ha osservato Ignazio Luppino- va oltre quel muro che spesso alziamo, oltre il nero, cioè la morte, e, con un messaggio chiaro, ti trasmette valori, non legati agli schemi didattici: trasmette emozioni”! Dopo le presentazioni di Ignazio Luppino e di Antonio Pisani, giovane universitario e stretto collaboratore del Sindaco, Arkel ha iniziato a parlare , evidenziando subito il ruolo della pedagogia! ”La pedagogia- ha detto- è la scienza umana che non ha bisogno di essere confutata, la si può respirare e vivere direttamente, senza contraddittorio! insegna che , con la nostra creatività, dobbiamo stare insieme agli altri! Pensate: noi viviamo a rincorrere il tempo, il bimbo, invece, è un grande manipolatore del tempo, schiavizza il tempo! “Io non apprezzo- ha aggiunto, tra l’altro Arkel- la valutazione scolastica, perché non viene esercitata ma solo esibita….! La valutazione non è necessaria come non è necessaria la competizione! Noi dobbiamo saperci comparare e vedere insieme agli altri, al fine di andare insieme a vincere. L’insegnamento, è stato privilegiato rispetto all’educazione, alla pedagogia. Insegnare, significa cogliere un segno. Avrai una testa piena, come diceva Montaigne, ma non bella! Dunque, per fare delle belle teste, è necessaria non la nozione ma il ragionamento costante e comparativo”! Per Arkel, quindi, è necessario stabilire relazioni autentiche, fatte di altruismo, dove il bambino, poeta e pensatore creativo, ha molto da insegnare all’adulto. Dario Arkel, dunque, e’ un filosofo della condivisione , della innovazione pedagogica , che migliore la vita di relazione. Concludento la sua “Lectio”, Arkel ha parlato del medico e pedagogo ebreo-polacco Janusz Korczak (1878-1942), figura centrale nella sua riflessione, suo modello di pensiero : una vita dedicata all’educazione e alla cura dei bambini, un uomo che ha donato la propria vita al mondo dell’infanzia! BLOG di Tonino Luppino - La pagina corrente è autogestita Tags: Cultura, Sapri