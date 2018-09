A Palinuro un convegno sulla nuova normativa della Protezione Civile Nazionale

"La nuova normativa della Protezione Civile Nazionale l'importanza delle telecomunicazioni radiolocali e il pericolo di isolamenti dei paesi proprio in virt¨ delle emergenze geologiche che ci sono nel Cilento e in loco" Ŕ il titolo del convegno che si terrÓ il 29 settembre alle ore 9:00 a Palinuro presso l'ex Casa Canadese. L'incontro Ŕ stato voluto da Francesco Saverio Greco, Presidente dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile Menaica che possiede un nucleo subacqueo, un'ambulanza per trasporto infermi e un Gruppo di Ricerca Ecologico.

Interverranno il Dott.Carmelo Stanziola, Sindaco di Centola; la Dott.ssa Claudia Campobasso Dirigente Regione Campania; il Dott.Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale Del Cilento Vallo di Diano e Alburni; il Dott.Vincenzo Stabile, giß Comandante della Forestale Campania; Patrizio Losi, Presidente Nazionale FIRCB-SER e componente Consulta Volontariato PC Nazionale; il Dott. Alessandro Coletta, Direttore del Programma Cosmo SkyMed Agenzia Spaziale Italiana; il Senatore Franco Ortolani, Componente Commissione Ambiente Ministeriale.

ModererÓ Eugenio Sorrentino, Giornalista Scientifico e Aerospaziale e Direttore di Orbiter.

Inoltre, su invito, saranno presenti il Dott.Angelo Borrelli, Direttore Nazionale Protezione Civile e Berardino Iuorio, Responsabile Volontariato Protezione Civile Campania.