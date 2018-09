Agropoli, convegno del M5S per risolvere la problematica della Posidonia Sarà un weekend all’insegna della salvaguardia dei mari e delle coste del nostro territorio quello del prossimo 29-30 Settembre con l'evento “Posidonia, il respiro del Mediterraneo”. Credits Foto Pubblicato il 26/09/2018 Comunicato Stampa Due giorni ad Agropoli (SA) dedicati al tema della Posidonia Oceanica organizzati dal consigliere comunale pentastellato Consolato Natalino Caccamo in collaborazione con Meetup Cittadini Cinque Stelle Agropoli, con biologici marini, geologi, parlamentari e consiglieri regionali. Un tema di forte attualità sul quale c'è bisogno di fare chiarezza e trovare soluzioni sostenibili e definitive sia dal punto di vista tecnico che legislativo. La Posidonia oceanica è una pianta endemica del Mediterraneo. Ha un ruolo importante nei processi relativi agli ecosistemi marini (praterie) dove costituisce un habitat per migliaia di specie marine e anche agli ecosistemi costieri (banquette) dove agisce come un naturale bacino di riduzione dell’energia delle onde, riducendo al minimo l’erosione del suolo, della spiaggia e delle dune. L’importanza e la vulnerabilità di questa pianta e il suo impatto sul genere umano sono tutelate dalle legislazioni europee e nazionali: la direttiva “Habitat” dell’Unione europea le definisce come un habitat prioritario (link). Ad oggi gran parte dei Comuni italiani che affacciano sulla costa hanno problemi con la gestione dei quantitativi sempre maggiori di biomasse spiaggiate (tra cui la Posidonia). In alcuni casi le foglie spiaggiate vengono smaltite come rifiuto indifferenziato con un costo molto alto che ricade sui cittadini e con un utilizzo di metodologie e mezzi spesso non adatti a effettuare certi spostamenti sui litorali (compromettendo l'ecosistema costiero e favorendone l'erosione). Sabato 29 Settembre dalle ore 17:00- presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli si terrà il convegno “Soluzioni e prospettive per la gestione di una preziosa risorsa” al quale interverranno: Giovanni Fulvio RUSSO, Ordinario di Ecologia Marina all’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Gabriele PROCACCINI, Ricercatore presso Stazione zoologica Anton Dohrn, Virginia LA MURA Membro della Commissione Ambiente al Senato della Repubblica, Franco ORTOLANI Membro della Commissione Ambiente al Senato della Repubblica, Mari MUSARÀ M5S Consigliere regionale Campania, Consolato Natalino CACCAMO Consigliere comunale di Agropoli. L’evento è coordinato dall’attivista del Meetup Cittadine 5 Stelle Agropoli Vincenzo Autuori che ha fatto uno studio approfondito della tematica. Domenica 30 settembre dalle ore 10:00 ci sarà una passeggiata per le spiagge della città, “ Analisi e progetti per le coste di Agropoli e del Cilento”. La partenza sarà dalla Spiaggia della Licina con arrivo al Porto di Agropoli. A seguire ci sarà un aperitivo presso Palazzo Dogana Resort sulla spiaggia della Marina del Porto. La cittadinanza ed i sindaci costieri sono invitati.



Tags: Ambiente, Cilento, cilento notizie