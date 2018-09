III ed. del Salerno Boat Show, inaugurazione con Calatrava e il Pres. Vincenzo De Luca Credits Foto Pubblicato il 26/09/2018 Sabato 6 ottobre, alle ore 11.00, avrà luogo l'inaugurazione della terza edizione del Salerno Boat Show che si svolge all'interno del Marina d'Arechi, il nuovo porto turistico della città di Salerno. Accolti dal Presidente Agostino Gallozzi, interverranno il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l'Architetto Santiago Calatrava che, con l’occasione, ritorna a Salerno dopo qualche anno. Porta infatti la sua firma e la sua visione il progetto relativo alle opere di seconda fase che integrano il Marina, ormai completato nella sua componente infrastrutturale a mare. Calatrava, nei giorni scorsi, durante un incontro a Zurigo con il Presidente Gallozzi ha condiviso l’impostazione progettuale della nuova e ulteriore fase, che sarà in grado di accentuare l'attrattività del Marina in termini di offerta dei servizi e delle strutture destinate all'ospitalità, all‘intrattenimento ed al tempo libero, con uno standing di altissimo livello internazionale. “Sono particolarmente felice - afferma Agostino Gallozzi - di ospitare nuovamente a Salerno l’Architetto Santiago Calatrava, perché ha sempre guardato con molto interesse alla realizzazione di Marina d’Arechi, aggiungendo alla nostra iniziativa l’arte architettonica della sua visione”. *Il Salerno Boat Show si svolgerà dal 6 al 14 ottobre, con accesso gratuito per il pubblico nei due fine settimana del 6-7 e 13-14. In programma diversi eventi nell'ambito della manifestazione che punta ad avvicinare molti appassionati, vecchi e nuovi, al mare ed alla navigazione da diporto, contribuendo a rilanciare un importante comparto economico, che inizia a lasciarsi alle spalle la crisi degli scorsi anni. Tags: Economia, Salerno