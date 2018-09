CASTELLABATE ARTE AL CASTELLO: OPERE DEL PASSATO DI VARI LINGUAGGI ARTISTICI PER UNA COMUNICAZIONE ETERNA MOSTRE della FONDAZIONE PIO ALFERANO, VISITABILI SINO A DOMENICA 30 SETTEMBRE-DIRETTORE ARTISTICO VITTORIO SGARBI Credits Foto Pubblicato il 28/09/2018 di Marisa Russo | Blog Invitata dalla garbata e preparata guida Maria Antoniette Iaguinto (nella foto), mi sono inoltrata nell’Esposizione di “UN‘ALTRA STORIA ITALIANA 1920-1945” a cura di Giuseppe Iannaccone. E” un inno alla libertà dell”espressione Artistica contro le imposizioni del regime fascista. Con stili diversi, scelte varie, questi Artisti hanno avuto modo di manifestare la loro silenziosa “rivolta”. E” un percorso emozionante di anime del passato divenute eterne nelle loro rivelazioni. Mi capta “Ritratto di Giovane” di Francesco Menzio. Colori smunti, malinconici, quegli occhi cupi sembrano guardarmi per comunicare tutta la tristezza di quel vivere in un tempo spietato. Una silenziosa, inattaccabile denuncia commovente. Si susseguono tante altre espressioni pittoriche che sono riuscite a vivere quella libertà altrimenti negata. Passo nelle altre Sale dove, a cura di Luigi Sansone, opere di Gillo Dorfles 191O 2O18, l”Artista recentemente scomparso all”età di 107 anni, rivelano emozioni, incubi, sensazioni interiori, tensioni con quelle evoluzioni degli “scarabocchi” che già da giovane scolaro tracciava sui bordi dei libri in atti liberatori. Il triestino Neuropsichiatra, che ebbe anche la cittadinanza onoraria di Paestum, era affascinato dal fondatore dell”antroposofia, Rudolf Steiner, della così detta “Scienza dello Spirito”, poteva apparire schivo, poco socievole, ma è il rischio che corrono tutti coloro che sono impegnati nell”ascolto interiore, in approfondimenti complessi non compresi. La profonda vita interiore non è compatibile con tante distrazioni esterne! Segni e colori si intrecciano, si intersecano, si allontanano in un discorso simbolico non da tutti comprensibile, dove l”anima si è liberata dal campo fisico, ma che molte volte viene recepito magicamente senza passare per la razionalità puramente detta. Questo fine settimana al Castello vi attendono tante “scintille” di diverse comunicazioni intense! RITRATTO DI GIOVANE DI FRANCESCO MENZIO © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Marisa Russo - La pagina corrente è autogestita Tags: Cultura, Castellabate