Una nuova caserma dei Carabinieri Forestali a Santa Maria di Castellabate Tutto pronto per il taglio del nastro Credits Foto Pubblicato il 28/09/2018 Comunicato Stampa CASTELLABATE. Una nuova caserma dei carabinieri forestali nel Parco del Cilento. Sarà inaugurata lunedì 1 ottobre, a Santa Maria di Castellabate, nella storica dimora ottocentesca di Villa Matarazzo. A tagliare il nastro il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, il presidente del Parco Nazionale Tommaso Pellegrino ed il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. La cerimonia prenderà il via alle ore 10.15 con lo schieramento del picchetto d’onore e della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Villa Matarazzo è una sede di proprietà del parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni acquisita dall’Ente nel 1990. La struttura, una volta residenza estiva del conte Francesco Matarazzo, ospita già un Centro studi delle Riserve Marina Italiane, un roseto tra i più grandi d’Europa e una sala Cinema 3D. Dopo la cerimonia di inaugurazione il ministro Costa parteciperà ad una seduta straordinaria del consiglio direttivo del Parco convocato per l’occasione dal presidente Pellegrino all’interno di Villa Matarazzo. Tags: Avvisi, Castellabate