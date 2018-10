GUSTO ITALIANO, IL PUBBLICO PREMIA GLI ARTIGIANI DEL GUSTO DELLE REGIONI MERIDIONALI Credits Foto Pubblicato il 02/10/2018 Comunicato Stampa Bilancio positivo con record di presenze sul lungomare di Salerno per la prima edizione di Gusto Italiano, l’iniziativa per la promozione e la valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche italiane dedicata agli artigiani e produttori di qualità, ai prodotti tipici, alle materie prime locali organizzata dalla CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno e Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Tanagro Legno Idea, in partnership con Arnev, Centrale del Latte di Salerno e Carpino. I numeri registrati dagli espositori parlano di successo oltre le previsioni, di una vetrina quella di Gusto Italiano molto apprezzata dai consumatori che hanno avuto non solo l'opportunità provare in prima persona il gusto e la qualità delle eccellenze e delle produzioni alimentari di qualità, ma anche di carpire le caratteristiche dei prodotti affinché possano riflettere prima di compiere un acquisto. Le 50 caratteristiche casette di legno che hanno ospitato le regioni meridionali Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia con i loro prodotti tipici ed enogastronomici di alta qualità, fatti artigianalmente da aziende che valorizzano ogni giorno la tradizione e i sapori dei nostri territori, hanno animato in maniera particolare il lungomare salernitano che per tre giorni si è riempito di gente ad ogni ora del giorno. Degustazioni di prodotti tipici e d'eccellenza, appuntamenti informativi e laboratori per condividere con i consumatori cibo sano e genuino, per comprendere l'importanza dello strettissimo legame tra la qualità e la bontà delle nostre produzioni tipiche, la bellezza e la cultura dei nostri territori, tesori da tutelare e valorizzare,orgoglio del Made in Italy. “L’idea di selezionare le eccellenze del meridione si è rivelata vincente - ha dichiarato il presidente della Claai di Salerno Gianfranco Ferrigno- ma un plauso va fatto a quanti hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione ed in modo particolare la direttrice della Claai Paola Viscito, il direttore tecnico di Tanagro Legno Idea Giuseppe Lupo, le giornaliste Antonella Petitti e Barbara Albero e tutto lo staff della Claai”. Una grande opportunità per tutti la possibilità di passeggiare, con la complicità dell’ottimo clima sul lungomare di Salerno, di trovare e degustare in un’unica vetrina i prodotti che arrivano direttamente dalla loro terra d'origine. “Una piacevole manifestazione che nei numeri e nella collocazione si è rivelata ordinata, ma soprattutto organizzata con un tema ben definito che univa sotto un unico denominatore le cinque regioni del meridione d’Italia – ha rimarcato l’assessore comunale al commercio Dario Loffredo. Iniziative come queste volte a promuovere la qualità e strutturate in un arco temporale di soli tre giorni non fanno altro che aumentare l’offerta turistica della città di Salerno regalando una piacevole passeggiata anche a quanti hanno raggiunto Salerno dalla provincia”. La prima edizione di Gusto Italiano si è chiusa nell'area laboratorio con la premiazione del Contest “Io mangio italiano” che ha visto concorrere cucinieri amatoriali nella realizzazione di un piatto che rappresentasse l'italianità. In compagnia dello chef Nando Melileo è stato preparato il piatto del vincitore assoluto, premio assegnato alla signora Maria Antonietta Pepe di Auletta che ha proposto una Lagane al Polpo e cannellini rossi. Vvincitore del Premio Speciale assegnato dalla sommelier Fosca Tortorelli la signora Rosalba Rufolo di Salerno con la ricetta Spaghetti alla chitarra con pomodorini gratinati, mentre il Premio Giovani è andato allo studente Giuseppe Redi dell’Istituto Alberghiero Veronelli di Caserta che ha partecipato con gli Spaghetti alla chitarra con piennolo rosso, colatura di alici e pane croccante. A ritirare il premio per la partecipazione della scuola è stata la vice preside Giovanna Vetromile. Tags: Spettacoli-Eventi, Salerno