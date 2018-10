Paestum, tavola rotonda su "Modelli partecipativi in Europa e in Italia" L'esperienza del credito cooperativo tra lavoro e welfare Credits Foto Pubblicato il 10/10/2018 Comunicato Stampa In occasione del 9° Congresso della Fisac Cgil che si terrą il giorno 12 ottobre presso l'Hotel Savoy Beach di Capaccio - Paestum, la FISAC CGIL di Salerno, ha in programma un'iniziativa sulla Partecipazione dei lavoratori all'Impresa che si terrą presso l'Hotel Savoy il giorno 11 ottobre a partire dalle ore 15.30 che vedrą la partecipazione del Professore dell'Universitą degli Studi di Padova Prof. Renato Di Nubila. La giornata proseguirą con una tavola rotonda a partire dalle 17.15 ai cui lavori parteciperą il Ministro Cesare Damiano, il Segretario Nazionale della CGIL Franco Martini, il Segretario Generale della FISAC CGIL Agostino Megale, la Segretaria generale della Fisac Cgil Campania Susy Esposito, il Responsabile Risorse Umane del Gruppo bancario ICCREA Marco Vernieri. Moderano Francesca Carnoso della Segreteria Nazionale FISAC e Michele Cervone Segretario Generale della Fisac Cgil di Salerno. Il 12 ottobre i lavori per l'inizio del 9° Congresso della FISAC CGIL di Salerno inizieranno alle ore 9.30 con la Relazione del Segretario Generale Michele Cervone, interverranno il Segretario della Camera del Lavoro di Salerno Arturo Sessa, e la Segretaria Generale della Fisac Campania Susy Esposito. Concluderą i lavori il Segretario Nazionale della FISAC-CGIL GIULIANO CALCAGNI.

Tags: Economia, Capaccio-Paestum