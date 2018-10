Ad Ogliastro Cilento Legambiente e Sprar insieme per “Puliamo il mondo”! Credits Foto Pubblicato il 15/10/2018 Comunicato Stampa Venerdì 19 Ottobre, ad Ogliastro Cilento, a partire dalle ore 9.30, si terrà l’ultimo appuntamento di Puliamo il modo, la manifestazione organizzata dal Circolo Legambiente Ancel Keys Torchiara Alto Cilento. Durante la mattinata si svolgerà un’attività di pulizia della SS18 e delle strade comunali. Un appuntamento che, oltre alla presenza dei bambini della Scuola Primaria IC P. Visconti di Ogliastro Cilento, prevede la partecipazione degli ospiti dello SPRAR, centro di accoglienza degli immigrati di Ogliastro C.to. Il Circolo, infatti, ha stipulato un protocollo d’intesa con il Consorzio La Rada che gestisce il centro di accoglienza per iniziare con loro un percorso di collaborazione e di integrazione sociale. La giornata mira a far riscoprire ai cittadini il senso di comunità e a sensibilizzarli su un tema delicato come l’immigrazione. “Quest’ultimo appuntamento di Puliamo il mondo vuole dare un risposta all’indifferenza verso il diverso ” afferma Adriano Maria Guida, Presidente del Circolo, “oggi più che mai abbiamo bisogno di rispondere ai problemi sociali con azioni reali e fattive. La convivenza civile parte dalla coscienza di ogni cittadino. La collaborazione con il consorzio La Rada, a cui vanno tutti i miei ringraziamenti per la giornata, è l’inizio di un percorso comune verso un mondo più pulito dai pregiudizi”. Tags: Ambiente, Cilento, cilento notizie