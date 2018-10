METEO: TRE GIORNI DI CALDO ANOMALO, POI IRRUZIONE ARTICA Temperature in aumento su tutta Italia, ma per poco tempo

Credits Foto Pubblicato il 18/10/2018 Nonostante le piogge e i temporali che stanno interessando la Sardegna meridionale e orientale e la Sicilia ionica, la pressione sull’Italia sta aumentando. Da Venerdì 19 Ottobre il tempo migliorerà anche sulle due Isole maggiori poiché l’alta pressione conquisterà tutto il Paese. Grazie al maggior irraggiamento le temperature torneranno ad aumentare ovunque, con valori sopra la media del periodo di 3-5°C e la colonnina di mercurio che tornerà a toccare i 27-28°C su Toscana e Lazio, come a Firenze e Roma, fino a 25°C sul resto d’Italia come ad esempio a Milano, Padova e Napoli. Anche nel weekend l’alta pressione sarà garante di un tempo soleggiato e con caldo anomalo. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Domenica sera comincerà ad affluire aria via via più fredda, di origina artica, verso i settori centro-meridionali. Da Lunedì 22 l’irruzione fredda raggiungerà tutte le regioni con un calo termico iniziale di circa 5°C e valori massimi sotto i 20°C su gran parte d’Italia. Da Martedì il freddo si accentuerà, soprattutto di notte quando le temperature scenderanno fino a 5-6°C sia al Nord sia al Centro, e come previsti a Milano, Bologna, Firenze e Roma. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie