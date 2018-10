Il talent scout cilentano Lino Miraldi a Miss Universo Credits Foto Pubblicato il 19/10/2018 Comunicato Stampa Roma - Lino Miraldi, talent scout cilentano organizzatore ed ideatore di Miss Parco del Cilento, un Concorso che in quindici anni ha scoperto e lanciato nel mondo della Moda, Spettacolo e Cinema decine di ragazze, è adesso il Direttore Responsabile delle Selezioni per la Regione Basilicata di “MISS UNIVERSE ITALY”. Miss Universe il Concorso di Bellezza più prestigioso e famoso del Mondo è, puntualmente, ogni anno tra gli eventi televisivi non sportivi più seguiti in TV, con un'audience stimata di 700 milioni di spettatori in circa 90 paesi. La manifestazione è particolarmente seguita in America, soprattutto in Paesi come Stati Uniti, Colombia, Brasile, Argentina, dove i Concorsi di Bellezza fanno parte della cultura nazionale e le rappresentanti vengono sottoposte ad una preparazione e cura minuziosissima . “Ringrazio il Patron nazionale Marco Ciriaci – dichiara Lino Miraldi – per la fiducia riposta in me, farò un buon lavoro. La bellezza oggi è armonia, eleganza ed equilibrio, attraverso i casting e le selezioni che terremo e che saranno aperte alle tutte le belle ragazze tra i 18 e i 28 anni cercheremo di individuare quelle che hanno questi requisiti . Miss Universo è il Concorso che riunisce le ragazze più belle del Mondo e l’Italia in 65 anni non è mai riuscita a vincere il titolo, cogliendo solo due secondi posti nel 1960 con Daniela Bianchi e nel 1987 con Roberta Capua, è arrivato il tempo di vincere. La squadra di collaboratori regionali messa su dal Patron Marco Ciriaci è di altissimo livello, tutte persone che da tempo hanno a che fare con la Bellezza e la Moda, un team che con passione affronterà questa nuova ed affascinante avventura.” Tags: Spettacoli-Eventi, Cilento, cilento notizie