Lo sci incontra la cultura: a Paestum arrivano Madonna di Campiglio e 3Tre Credits Foto Pubblicato il 20/10/2018 Comunicato Stampa A Paestum arrivano Madonna di Campiglio e 3Tre, la tournée promozionale che porta all’attenzione del pubblico italiano lo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino che grazie l’interessamento del Presidente Rosario Pingaro di Convergenze S.p.A., sarà presente a Paestum nel prestigioso Parco Archeologico di Paestum presso il Ristorante Nettuno il 23 ottobre 2018. Nei tre mesi antecedenti alla gara, la 3Tre viaggia tra le città e i borghi più belli d’Italia, ripercorrendo la sua storia lunga 65 anni, presentando la nuova edizione, allacciando relazioni, conoscendo persone, stringendo collaborazioni. Lo slalom di Madonna di Campiglio, la gara di Coppa del Mondo più antica d’Italia, racconta di sport e di sci. Un incontro con autorità, amici e appassionati in vista della 65a edizione di una gara simbolo dello sci italiano, e un viaggio nella sua storia con un emozionante racconto fra video ed immagini esclusive a cura dello "storico" della 3Tre Paolo Luconi Bisti: questo il cuore della serata di Paestum, che precederà di cinque giorni il tradizionale gigante d'apertura della Coppa del Mondo FIS, in programma domenica 28 ottobre a Soelden (Austria). Madonna di Campiglio e Paestum, montagna e mare, nord e sud. Sarà un incontro ricco di fascino fra due località straordinarie, un abbraccio ideale fra eccellenze patrimonio mondiale dell'UNESCO come il Parco Archeologico di Paestum e le Dolomiti di Brenta, nel cui cuore sorge Madonna di Campiglio, e altrettanti geoparchi UNESCO, il Cilento Vallo Diano Global Geopark e l'Adamello Brenta Global Geopark. "Quello fra 3Tre e Paestum è sicuramente un incontro insolito, ma proprio per questo così entusiasmante - ha spiegato Loredana Bonazza, responsabile area comunicazione del Comitato 3Tre e promotrice del 3Tre on Tour. "L'obiettivo del 3Tre on Tour è avvicinarsi e incontrare gli appassionati dello sci, spingendoci anche lontano dai contesti più tradizionali per il Circo Bianco, e a Paestum incontreremo tante persone che amano la neve e il turismo invernale nella ski area Campiglio-Dolomiti di Brenta. Ci teniamo inoltre a ringraziare l'azienda Convergenze S.p.A., operatore delle telecomunicazioni leader nel sud d'Italia, che ha contribuito a portare l'universo 3Tre in una delle perle della Magna Grecia". Tags: Sport, Capaccio-Paestum