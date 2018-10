"COSMO CAOS" XXXIII edizione , torna il Festival della Filosofia nel Cilento “COSMO CAOS” XXXIII edizione 24-27 ottobre 2018, Ascea, Paestum, Vallo della Lucania, Velia Credits Foto Pubblicato il 23/10/2018 Comunicato Stampa Massimo Donà condurrà un dialogo filosofico con gli studenti e uno spettacolo tratto dall’opera di Woody Allen Mercoledì 24 ottobre alle ore 11 presso l’Aula consiliare del Comune di Vallo della Lucania (ex Convento dei domenicani) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della trentatreesima edizione del Festival (24-27 ottobre 2017), che si svolgerà negli scavi di Velia, patria di Parmenide e Zenone, Paestum,Vallo della Lucania. “Un nuovo umanesimo, di questo abbiamo bisogno e i giovani sono i primi protagonisti di questo percorso. L’iniziativa – sottolinea Giuseppina Russo, presidente del Festival – è un’occasione di rinascita del filosofare nell’antico territorio della Magna Grecia, a partire dall’area archeologica di Elea-Velia, luogo simbolo del pensiero filosofico occidentale”. Il Festival prosegue il suo viaggio nei luoghi simbolo della Magna Grecia dopo il successo ottenuto nei giorni scorsi dal Festival della Filosofia in Basilicata a Matera, Metaponto e Miglionico con settecento studenti. Tra i tanti eventi in programma Massimo Donà terrà un dialogo con gli studenti. L'apertura con uno spettacolo tratto da una commedia di Woody Allen. Alla conferenza stampa interverranno: Giuseppina Russo, presidente del Festival della Filosofia in Magna Grecia Salvatore Ferrara, coordinatore scientifico del Festival della Filosofia in Magna Grecia Annalisa Di Nuzzo, responsabile area didattica del Festival della Filosofia in Magna Grecia Cono D’Elia, vicepresidente del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano Toni Aloia, sindaco di Vallo della Lucania Tommaso Chirico, Fondazione Alario Genny De Cesare, assessore alla cultura di Vallo della Lucania Tags: Cultura, Cilento, cilento notizie