TripAdvisor incorona la pizzeria dei cilentani Francesco e Salvatore Minella tra le 10 migliori d'Italia Il plauso dell'amministrazione Credits Foto FB Pubblicato il 23/10/2018 Comunicato Stampa ╚ gestita da due ragazzi originari di Roccadaspide una delle 10 migliori pizzerie d'Italia, quelle in cui si produce la pizza pi¨ buona secondo TripAdvisor, il celebre portale delle recensioni. Nella speciale classifica delle pizze pi¨ buone del Belpaese figura quella realizzata da Francesco e Salvatore Minella, due fratelli originari di Roccadaspide che a Giulianova, in provincia di Teramo, gestiscono la pizzeria "Dal Cilentano". E lo fanno con eccellenti risultati, a giudicare dall'importante riconoscimento sancito dall'autorevole portale. Vivo compiacimento Ŕ stato espresso dall'amministrazione comunale e dal sindaco Gabriele Iuliano, che ha racchiuso i suoi sentimenti di "gioia, piacere e sano orgoglio paesano" in una lettera inviata ai due giovani. Sentimenti che "si sono meravigliosamente confusi, generando una grandissima soddisfazione che non Ŕ solo personale, ma che Ŕ dell'intera cittÓ, onorata e compiaciuta nel vedere due suoi amati figli affermarsi e distinguersi cosý in positivo nel mondo". "Possa il nostro apprezzamento - scrive il primo cittadino nella lettera - costituire per voi un ulteriore motivo di sprone e di incoraggiamento a fare sempre meglio e a continuare su questa splendida strada, che Ŕ sicuramente per voi gratificante, ma che al tempo stesso rende orgogliosa l'intera cittÓ di Roccadaspide, la cui immagine positiva e sana viene ancora una volta, grazie a due suoi validi giovani, promossa e diffusa a livello nazionale".