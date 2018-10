Festa del Melograno di Paestum, Sabato 27 e domenica 28 ottobre Credits Foto Pubblicato il 25/10/2018 Il suo frutto, per le qualità nutrizionali, preventive e curative che possiede, viene definito “alimento-farmaco”. La Dea Hera Argiva, venerata dagli antichi poseidoniati, veniva rappresentata con una melagrana nella mano. E ancora oggi, tramandato nei secoli, a conservarne il culto è il Santuario della Madonna del Granato, che dalla collina domina la Pianura di Paestum. E sarà proprio nella Città dei Templi che sabato 27 e domenica 28 ottobre, si svolgerà la Festa del Melograno di Paestum. L’iniziativa nasce dall’impegno del dottore Gerardo Siano con l’associazione “Il Melograno di Paestum”, nata per promuovere e valorizzare il melograno, con la collaborazione del Comune di Capaccio Paestum e delle aziende del territorio che lo producono. Erroneamente il frutto viene spesso definito “melograno”. In realtà il nome maschile indica la pianta, mentre il suo frutto si definisce “melagrana”, al femminile. Per le sue proprietà nutrizionali, tra cui un alto contenuto di vitamina C, è considerato un vaccino naturale contro l’influenza. Negli ultimi anni la comunità scientifica ha dimostrato e confermato le immense proprietà medicamentose della melagrana, descritte anche da Ippocrate. Anche quest’anno nella Città di Capaccio Paestum si terranno una serie di convegni ed eventi che hanno come obiettivo il recupero e la promozione di un prodotto che era eccellenza già 2500 anni fa e che oggi è la panacea di molte malattie dell'uomo, come hanno dimostrato molti e approfonditi studi scientifici effettuati nei più grandi istituti del mondo. Si parte quindi sabato 27 alle ore 9 con la Santa Messa presso il santuario della Madonna del Granato e, a seguire, le prime due sessioni dei convegni. La prima presso la sede dell’associazione “Agorà” a Capaccio Capoluogo, alle ore 10, sarà dedicata alla storia, alla simbologia, alla mitologia e all’archeologia. Alle 17, presso Il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, è in programma la seconda sessione in cui verranno affrontati ed esposti i benefici sulla salute della melagrana. A partire dalle 19.30, in Piazza Basilica, apriranno gli stand in cui sarà possibile degustare prelibatezze a base di melagrana. Domenica 28 è prevista l’ultima sessione dei convegni presso la Sala Erica in Piazza Santini, alle ore 9.30, nel corso della quale si parlerà della coltura del melograno e delle prospettive economiche per il futuro. Numerosi esperti del settore saranno presenti ai convegni con varie relazioni, per dar vita a una vivace e coinvolgente discussione sul tema, dalla quale scaturiranno notizie utili alla realizzazione del progetto "Il Melograno di Paestum", fortemente voluto dall’ideatore dell’iniziativa, il dottore Gerardo Siano, che come chirurgo oncologo s’interessa di prevenzione, e nello specifico di prevenzione primaria, uno stile di vita che basa la sua alimentazione sulla Dieta Mediterranea. Il progetto punta alla realizzazione di una vera e propria filiera del melograno sul nostro territorio, che possa far crescere non solo un singolo ma tutta una comunità. Il programma Sabato 27 ottobre 2018 ore 9:00 Inaugurazione: Santa Messa Madonna del Granato ore 10:00 – Il Melograno nell’antica Paestum (sede Ass. Agorà – Capaccio Capoluogo) Moderano: Dott. Siano Gerardo – Presidente Ass. Il Melograno di Paestum Giuliana Ceriello – Giornalista parlamentare Saluti: Francesco Palumbo – Sindaco di Capaccio Paestum Pietro Cursaro, Bcc Capaccio Paestum: proposta proclamazione Madonna del Granato Patrona del Credito Coopertivo Relatori: GiuseppeLiuccio - Storia e mito Padre Domenico Fiore - Sacro e profano Bruno Bambacaro - Simbologia ed arte nell’antica Paestum Mario Mello – Il Melograno nell'archeologia pestana Fernando La Greca, docente di Storia Romana Unisa –vLa coltura del Melograno (dal libro Il Melograno nell'Antica Paestum) ore 12:30 DEGUSTAZIONE SUCCO DI MELOGRANO DI PAESTUM offerta da Hera granatum di Carmine Antico ore 17:00 - La Medicina del terzo millennio. Storia, biodiversità e salute (Museo Archeologico di Paestum) Moderano: Rosa Pepe, Crea-Centro di Ricerca Orticoltura e florovivaismo Anna Vairo – Giornalista Stile TV Relatori: Fernando La Greca – La storia recente: La medicina moderna conferma le conoscenze dei medici antichi Gerardo Siano – A.O.U. Salerno Milena Petriccione – Centro di Ricerca per l’Agricoltura Lilla Lionetti – Università di Salerno Marisa Di Matteo – Università di Salerno Tommaso Pellegrino – Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ore 19:30 - FESTA DEL MELOGRANO DI PAESTUM Piazzetta della Basilica – Paestum DEGUSTAZIONE DI RICETTE A BASE DI MELOGRANO Esibizione artistica-rievocativa a cura di Danzarte Domenica 28 Ottobre ore 9:30 - La coltura del melograno di Paestum e le prospettive economiche per il futuro (Sala Erica – Capaccio Scalo Moderano: Dott. Gerardo Siano - Presidente Ass. Il Melograno di Paestum Paola Desiderio – Giornalista, collaboratrice Il Mattino Saluti: Francesco Palumbo - Sindaco di Capaccio Paestum Giuseppe Scorza - Sindaco di Castel San Lorenzo (in rappresentanza dei Comuni Cilentani) Relatori: Anna Pina Arcaro, Pres. Distretti Integrati Rurali ed in Rete Barlotti, Casciano, Conte, Graziuso – Aziende di produzione melograno Baldassarre Surico – Agronomo, produttore in regione Puglia Rosa Pepe, Agronoma, Referente de La Cesta della Biodiversità Prospettive economiche per il futuro Michele Cammarano: Commissione Agricoltura Regione Campania Filippo Diasco, Direttore Generale Agricoltura Campania Franco Alfieri, capo della segreteria del Presidente della Regione Campania Alfonso Andria, Commissione Parco Archeologico di Paestum Ore 12.30 Conclusione: Corrado Matera - Assessore al Turismo Regione Campania