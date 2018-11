“BUON COMPLEANNO, DIETA MEDITERRANEA! 2018” A Pollica la tre giorni dedicata al gusto e al benessere con Bastianich, Tatangelo, Casa Surace, Paci e Barra Credits Foto Pubblicato il 12/11/2018 Comunicato Stampa Ha il sapore e i profumi di una festa di compleanno in stile cilentano “Buon Compleanno, dieta mediterranea!”, l’evento promosso dal Comune di Pollica, in scena il 16, 17 e 18 Novembre nei luoghi più rappresentativi del capoluogo e delle frazioni marittime di Pioppi e Acciaroli. Una grande festa in cui degustazioni, show cooking, laboratori, focus, dibattiti, ma anche concerti e performance artistiche, si alterneranno seguendo i ritmi dello stile di vita mediterraneo, analizzato da Ancel Keys e famoso in tutto il mondo. A otto anni dall’inserimento della dieta mediterranea nella lista Unesco dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità (Kenya, 2010), l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Pisani, è pronta a festeggiarne l’anniversario con attività e ospiti d’eccezione. Il programma: Venerdì 16 Novembre PIOPPI – PALAZZO VINCIPROVA – MUSEO VIVENTE DELLA DIETA MEDITERRANEA Anteprima Buon Compleanno 10:30 - Giuseppe Ungaretti. Da Viaggio a Mezzogiorno a Lettere a Bruna. Le scuole incontrano Bruna Bianco (A cura di Casa della Poesia) Concerto dell'Orchestra d'Istituto di Pollica, G. Patroni: "Sinfonia Mediterranea" 17.00 - Diretta streaming con l’Università Suor Orsola Benincasa Fico Lecture – con Andrea Segrè 17.30 - Premiazione del concorso “Disegna la Dieta Mediterranea” con la partecipazione straordinaria Giovanni Muciaccia 19.00 - la Dieta Mediterranea incontra l’Abruzzo Barbecue battle Antonio Morinelli/Pioppi VS Ugo Piccone/Aielli (Aq) Degustazione 20.00 – Apertura Stand gastronomici dedicati alla dieta mediterranea 20.30 - Taglio del nastro con il M° Peppe Barra e le sue “Ricette recitate” 21.30 - Concerto Street Clerks featuring Roy Paci Sabato 17 Novembre POLLICA – CASTELLO CAPANO 10:00 - Assemblea dei produttori liberi del Cilento e degli ambasciatori della Dieta Mediterranea con il coordinamento di Valerio Calabrese e Luciano Pignataro 13.00 - Showcooking e degustazione con gli Agrichef cilentani di Coldiretti Presentazione del panettone artigianale di Gennaro Esposito ACCIAROLI – CENTRO STORICO E AREA PORTO 18:00 - Animazione musicale itinerante “Un affaccio sul Mediterraneo” e buskers show 19:00 - Apertura Stand Gastronomici 19:30 - Talk Show: La Tavola Rotonda della Dieta Mediterranea, sul palco con: Joe Bastianich (ristorazione e cucina) Casa Surace guest La Nonna (informazione e foodblogging) Anna Tatangelo (donne, cibo e musica) Roy Paci (Mediterraneo, musica e integrazione) Duccio Forzano (cibo e televisione) 21:00 - Esibizioni di Casa Surace, Anna Tatangelo, Roy Paci, Street Clerks, Joe Bastianich 23.00 - Taglio della torta Domenica 18 Novembre PIOPPI – PALAZZO VINCIPROVA 11:00 - Visita guidata gratuita al Museo Vivente della Dieta mediterranea e al Museo Vivo del Mare 18:00 - Visita guidata gratuita al Museo Vivente della Dieta mediterranea e al Museo Vivo del Mare L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito. Tags: Spettacoli-Eventi, Pollica