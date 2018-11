Tutto sulla XXI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, a Paestum dal 15 al 18 novembre 2018 Credits Foto Pubblicato il 12/11/2018 Comunicato Stampa La XXI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si svolgerà a Paestum da giovedì 15 a domenica 18 novembre 2018: la location per il Salone Espositivo, il Programma Conferenze e il Workshop ENIT e AIDIT sarà il Centro Espositivo del Savoy Hotel, a soli 2 km dal Parco Archeologico, dal Museo e dalla Basilica, dove avranno luogo le altre sezioni (ArcheoExperience, ArcheoLavoro, la Mostra ArcheoVirtual, le Visite Guidate). La BMTA, promossa e sostenuta da Regione Campania, Città di Capaccio Paestum, Parco Archeologico di Paestum, ideata e organizzata dalla Leader srl con la direzione di Ugo Picarelli, si conferma un evento originale nel suo genere: luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio; occasione di incontro per gli addetti ai lavori, gli operatori turistici e culturali, i viaggiatori, gli appassionati; un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali UNESCO e UNWTO oltre che da 12.000 visitatori, 100 espositori di cui 20 Paesi esteri, circa 60 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 120 operatori dell’offerta, 100 giornalisti accreditati. Il programma della BMTA 2018 presso il Centro Espositivo Savoy Hotel: BUONE PRATICHE DI ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE - giovedì 15 novembre, a cura della Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania MIUR. LE REGIONI E LE NUOVE CAMERE DI COMMERCIO INSIEME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E LA PROMOZIONE DEL TURISMO - giovedì 15 novembre, Incontro pubblico tra Assessori regionali - turismo e beni e attività culturali - con i Presidenti delle Camere di Commercio, in collaborazione con Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Unioncamere. ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA REGIONE CAMPANIA: ESPERIENZE, BUONE PRASSI E PROGRAMMI IN CORSO​ - giovedì 15 novembre, a cura della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania. 20 ANNI DI PAESTUM E TROIA QUALI SITI UNESCO - venerdì 16 e sabato 17 novembre: celebrazione del 20° Anniversario dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO delle aree archeologiche di Paestum e Troia. IL PATRIMONIO CULTURALE IN AFRICA ORIENTALE. LA FARNESINA E LE RICERCHE ITALIANE IN ETIOPIA ED ERITREA - venerdì 16 novembre, a cura della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. GEMELLAGGIO TRA PAESTUM E PALMIRA - venerdì 16 novembre, alla presenza di Paolo Matthiae che portò alla luce l’antica città di Ebla e di una delegazione siriana, tra cui Talal al-Barazi Governatore di Homs e Mohamad Saleh Ultimo Direttore per il Turismo di Palmira, per suggellare il legame con la “Sposa del Deserto” che tornerà fruibile dal 2019, come da poco annunciato dai media. IL DIALOGO INTERCULTURALE VALORE UNIVERSALE DELLE IDENTITÁ E DEL PATRIMONIO CULTURALE #pernondimenticare il Museo del Bardo, 18 marzo 2015 e #unite4heritage for Palmyra - venerdì 16 novembre, con Moncef Ben Moussa Direttore del Museo del Bardo di Tunisi all’epoca dell’attentato del marzo 2015 (attuale Direttore per lo Sviluppo dei Musei), Irina Bokova già Direttore Generale UNESCO e Mounir Bouchenaki Consigliere Speciale del Direttore Generale UNESCO. LA 4a EDIZIONE DELL’INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY AWARD “KHALED AL-ASAAD” - venerdì 16 novembre, alla presenza di Omar Asaad, figlio dell’archeologo di Palmira che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale, la consegna del Premio alla scoperta archeologica più significativa del 2017: la “piccola Pompei francese” di Vienne (sulle sponde del Rodano, a circa 30 km a sud di Lione), una città romana di circa 7.000 mq abitata dal I sec. d.C., con ville di lusso arredate con mosaici, statue monumentali e uffici pubblici, esistita per tre secoli e distrutta da una serie di incendi improvvisi. DISTRETTI TURISTICI: SVILUPPO DEL TERRITORIO TRA ZONA A BUROCRAZIA ZERO E POLITICHE COMUNITARIE - venerdì 16 novembre, a cura dell’Assessorato Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania e del Coordinamento Regionale Distretti Turistici della Campania. INCONTRO CON I BUYER ESTERI SELEZIONATI DALL’ENIT E NAZIONALI DELL’AIDIT - venerdì 16 novembre, in collaborazione con ENIT, AIDIT di Federturismo e Trenitalia. GLI INCONTRI CON I PROTAGONISTI, DEDICATI AI SITI ARCHEOLOGICI DEL MONDO Incontri con i Protagonisti nei quali il grande pubblico interviene con importanti archeologi e direttori di prestigiosi siti e musei: - sabato 17 novembre: Rüstem Aslan Responsabile dell’area archeologica di Troia (in collaborazione con l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia), Dan Bahat per decenni l’archeologo ufficiale di Gerusalemme (in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo), Marie Bardisa Conservatrice Grotta di Chauvet, Azedine Beschaouch Segretario Scientifico del Comitato Internazionale di Coordinamento per la Salvaguardia e lo Sviluppo di Angkor - Cambogia, Alfonsina Russo Direttore del Parco Archeologico del Colosseo. PREMIO PAESTUM ARCHEOLOGIA “MARIO NAPOLI” Assegnato a quanti contribuiscono, con il loro impegno, alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione del turismo archeologico e al dialogo interculturale. Dal 2018, in coincidenza del 50° anniversario della scoperta della Tomba del Tuffatore, il Premio è intitolato all’archeologo Mario Napoli che, il 3 giugno 1968, data del ritrovamento dell’unica testimonianza in ambito greco di pittura non vascolare, dirigeva la Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento. Ricevono il Premio per il 2018: Irina Bokova già Direttore Generale Unesco Sackona Phoeurng Ministro della Cultura del Regno di Cambogia Paolo Verri Direttore Generale Fondazione Matera-Basilicata 2019 IL SALONE ESPOSITIVO L’unico Salone Espositivo al mondo dedicato al patrimonio archeologico con la presenza di Istituzioni, Enti, Paesi Esteri, Regioni, Organizzazioni di Categoria, Associazioni Professionali e Culturali, Aziende e Consorzi Turistici. La stretta collaborazione con le Regioni ha determinato una notevole partecipazione: Abruzzo, Basilicata (APT Agenzia Promozione Territoriale), Calabria, Campania, Lazio (Agenzia Regionale per il Turismo), Sicilia (Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo). Rappresentate anche altre regioni italiane: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna. Da sottolineare l’autorevole presenza del MiBAC, con uno stand di oltre 300 mq nel quale è previsto un ricco programma di incontri, e la partecipazione per la prima volta di Roma Capitale. Tra i 100 espositori, previsti come ogni anno numerosi Paesi esteri: Albania, Azerbaigian, Cambogia, Croazia, Ecuador, Estonia, Etiopia, Georgia, Giordania, Grecia, Israele, Mongolia, Montenegro, Perù, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Turchia, Uzbekistan. Inoltre, come in passato, la Borsa ha ritenuto di dare attenzione rilevante a Palmira dedicandole uno spazio nel Salone Espositivo. IL WORKSHOP ENIT E AIDIT Per quanto riguarda l’aspetto economico, nel rispetto del nome Borsa, il Workshop di sabato 17 novembre dedicato al turismo culturale si arricchisce dei buyer nazionali dell’AIDIT Associazione Italiana Distribuzione Turistica di Federturismo Confindustria, che si aggiungono a quelli europei selezionati dall’ENIT provenienti da 7 Paesi (Austria, Belgio, Germania, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svizzera).

ARCHEOINCONTRI La sezione dedicata alle conferenze stampa e alla presentazione di progetti, iniziative culturali, editoriali e multimediali vede la partecipazione di: ABBAC Associazione Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania; Agenzia Regionale del Turismo - Regione Lazio; AIAC Associazione Internazionale di Archeologia Classica e Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma; AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche; ANA Associazione Nazionale Archeologi; ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche; Archeoclub d’Italia; Associazione “Il Melograno di Paestum”; Casa del Giornalista in collaborazione con Associazione Stampa della Provincia di Salerno; Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali - Ravello; CIA Confederazione Italiana Archeologi; Confesercenti Provinciale di Salerno; FAI Campania; Fondazione Paestum; Gruppi Archeologici d’Italia; IIPP Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria; RavennAntica - Fondazione Parco Archeologico di Classe; Regione Calabria; Regione Siciliana; Regione Umbria; Touring Club Italiano; UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia; WSense. ARCHEOSTARTUP Nell’ambito di ArcheoStartUp, in programma sabato 17 novembre, si presentano ben 13 nuove imprese culturali e progetti innovativi nelle attività archeologiche. Quest’anno la sezione si svolge in collaborazione con Re-Generation (Y)outh, un gruppo di lavoro di undici giovani professioniste under 30 selezionato attraverso una call europea a rappresentare l’Italia al Parlamento Europeo di Strasburgo, in occasione dell’European Youth Event 2018, uno dei forum internazionali più celebri al mondo. Le sezioni presso Basilica, Parco e Museo Archeologico: ARCHEOEXPERIENCE Attraverso i Laboratori di archeologia sperimentale nei pressi del Museo Archeologico, ArcheoExperience permette di rivivere le antiche tecniche utilizzate per creare gli oggetti adoperati dai nostri lontani antenati e ora conservati nelle vetrine dei musei archeologici, testimoni della cultura materiale che ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo: la lavorazione dell’ambra nella Preistoria, la vita delle Legioni romane, l’arte del vasaio dalla Magna Grecia ad oggi, la produzione di calzature in pelle, lucerne in terracotta e gioielli nell’antichità. ARCHEOLAVORO Presso la Basilica da giovedì 15 a sabato 17 novembre: - orientamento post diploma e post laurea con presentazione dell’offerta formativa a cura delle Università presenti nel Salone: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Salerno, Università Europea di Roma, Università Giustino Fortunato, Universitas Mercatorum; - Presentazione delle figure professionali e Incontri con i protagonisti dedicati a Scuole e Università con la partecipazione di: Ciro Buonajuto Sindaco di Ercolano, Mario Caligiuri Direttore del Master in Intelligence Università della Calabria, Lorenzo Nigro Archeologo e Associato Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Sezione di Orientalistica “Sapienza” Università di Roma, Francesco Scoppola Direttore Generale Educazione e Ricerca MiBAC, Giusy Sica Founder Re-Generation (Y)outh e Dina Galdi Consulente in politiche del turismo, Francesco Sirano Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Luigi Vicinanza Presidente della Fondazione CIVES, Gabriel Zuchtriegel Direttore del Parco Archeologico di Paestum; - ArcheoTeatro, workshop di orientamento e formazione a cura dell’Accademia Magna Graecia di Paestum con la direzione artistica di Sarah Falanga. E ancora: - giovedì 15 e venerdì 16 novembre, Masterclass a cura di Universitas Mercatorum riservate ai diplomati; - venerdì 16 novembre, Premio “Antonella Fiammenghi” per la migliore tesi di laurea sul turismo archeologico. ARCHEOVIRTUAL, MOSTRA E WORKSHOP DEDICATI ALL’ARCHEOLOGIA VIRTUALE ArcheoVirtual, mostra (Museo Archeologico) e workshop (Centro Espositivo Savoy Hotel) internazionali di tecnologie multimediali, interattive e virtuali, presenterà lo stato dell’arte del digitale nei musei archeologici in collaborazione con l’ITABC Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali CNR e la Direzione Generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La mostra vuole essere un laboratorio interattivo e stimolante in cui le applicazioni siano strumento di comunicazione culturale e di promozione turistica ad ampio spettro, abbracciando il pubblico più eterogeneo e gli ambiti più diversi. I visitatori potranno, solo per fare alcuni esempi, camminare nei templi di Paestum all’epoca della loro costruzione, sorvolare la Valle del Tevere in un viaggio attraverso il tempo, o difendere il Castello Sforzesco nei panni di un arciere virtuale. ArcheoVirtual, attraverso la mostra e il workshop di sabato 17 novembre, intende valorizzare le soluzioni tecnologiche che hanno reso i luoghi della cultura più appetibili per il grande pubblico e più leggibili in termini di comprensione e sensibilità culturale. VISITE GUIDATE Come ogni anno, relatori, giornalisti e visitatori potranno integrare la partecipazione alla Borsa con visite guidate alla scoperta di Paestum, nei giorni 15, 16 e 17 novembre: ITINERARIO PAESTUM Museo e Parco Archeologico Venerdì 16 e sabato 17 novembre con appuntamento presso il Museo alle ore 09.45 (termine visita ore 12) o alle ore 11.45 (termine visita ore 14). I TEMPLI Giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 novembre con appuntamento presso il Museo alle ore 13.45. Sito web, anche in inglese e arabo: www.bmta.it