Agropoli, il primo dicembre accensione delle luminarie artistiche | Programma Natale 2018 Credits Foto pixabay.com Pubblicato il 24/11/2018 Comunicato Stampa L’arrivo del mese di dicembre segnerà l’inizio delle manifestazioni legate al “Natale delle meraviglie”, con l’accensione delle luminarie artistiche, in programma il 1 dicembre. Numerose le novità in programma quest’anno, che puntano a far diventare Agropoli, la città del Natale. Tra queste certamente va annoverato il Natale gentile, che trasformerà la cittadina cilentana in un paese di fantasia, popolato da tanti piccoli elfi che, attraverso un percorso appositamente studiato, saranno alla ricerca del lasciapassare per giungere alla vera dimora di Babbo Natale, che prenderà posto nel “Castello incantato”, nel borgo antico. Nella medesima location, presso le nuove sale, saranno esposti anche i presepi artistici. A fare da cornice, in centro, ci saranno tutta una serie di attività di laboratorio didattico e creativo, che sapranno certamente incantare e stupire. Il progetto generale, denominato “Natale delle Meraviglie” che mira alla promozione delle tradizioni locali legate al periodo natalizio, vede il coinvolgimento diretto delle associazioni e delle attività produttive che operano sul territorio. Il progetto è cofinanziato a valere sulle risorse POC CAMPANIA 2014-2020 Linea strategica 2.4 – Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e Cultura. Un ricco percorso di arte e tradizione per rendere il Natale un momento di grande suggestione, di aggregazione e di piacevole svago. Al grande albero di Natale che sarà posizionato in Piazza Vittorio Veneto, si accosterà la Natività (8 dicembre), con una coreografia di grande impatto, quest’ultima è tra le novità di quest’anno, che mira ad avere un seguito per costruire, negli anni futuri, un presepe diffuso lungo le diverse aree cittadine. Una serie di iniziative, condite con musica e spettacoli saranno messe in campo a cura dei commercianti, con il patrocinio del Comune di Agropoli. Altra attività, questa volta messa in campo da Confesercenti e Officina 72, denominata “Canto di Natale – Musica nelle chiese” consisterà nello svolgimento di otto concerti, distribuiti tra il 1 dicembre e il 6 gennaio, che si svolgeranno nelle chiese cittadine. Non poteva mancare la rassegna di musica e teatro, “Sulle vie del Natale” e l’iniziativa “Un sorriso sotto l’albero” a cura del Forum dei giovani. Quest’ultimo lancerà anche un’attrazione che in Piazza E. Pecora che certamente incanterà i più giovani: una console X Box One gigante. Torna anche il tradizionale Concerto per la pace, che si svolgerà il 26 dicembre, in via Patella. PROGRAMMA NATALE 2018

SABATO 1 DICEMBRE

Ore 18:00- Piazza V. Veneto, Centro Storico e Castello



“Vie incantate” – Accensione dell’Albero di Natale e Luminarie

****



Ore 19:30 – Chiesa di San Francesco



Rassegna “Canto di Natale - Musica nelle Chiese”



“Arechi Strings Quartet “



A cura di Confesercenti e Officina 72



Spettacolo gratuito

****

DOMENICA 2 DICEMBRE



Ore 8:30 - 13;30 – Fornace – Via A. De Gasperi



Mercato della Terra del Cilento



A cura di Slow Food Cilento

****

LUNEDI’ 3 DICEMBRE



Ore 18:00 – Cineteatro E. De Filippo



Convegno ironico sulla letteratura umoristica: “VENI, VIDI, RISI”



Interverranno



Stefano Sarcinelli, Francesco Paolantoni, Loenzo Hengheller, David Riordino, Pierluigi Iorio, Barbara Maurano, Michele Caccamo, Giobbe Covatta, Carlotta Mazzoncini.



Ingresso Gratuito

****

VENERDÌ 7 DICEMBRE



Ore 18:00 - 21:00 - Musica dal vivo per le vie del centro



P.zza V. Veneto - “Rosario Tedesco - Tributo ai Cantautori Italiani”



C.so Garibaldi – “Mary e Max”



Via Mazzini – “Foresta , Iaccarino, Vairo Group”



A cura dei commercianti di Piazza V. Veneto, C.so Garibaldi, Via Mazzini

****



Ore 20:45 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”



Stagione Teatrale 2018- 2019



Sal Da Vinci “Sinfonia in Sal Maggiore “



Di Sal Da Vinci e Ciro Villano



Regia di Marco Carniti



Spettacolo a pagamento

****

DA SABATO 8 DICEMBRE



“Il Natale Gentile”- Dalla Piazza degli Elfi al Castello di Babbo Natale. Storie – incontri – laboratori.



Agropoli città della gentilezza!



Elfi gentili ed aiutanti di babbo Natale ti accoglieranno per farti vivere un’esperienza unica e coinvolgente attraverso racconti animati, laboratori didattici e manipolativi, eventi a tema e tante sorprese per grandi e piccini.



Passeggiando per le vie del centro, presso le postazioni presenti lungo il percorso, potrai costruire eco-regali con materiali di riciclo, realizzerai decorazioni natalizie con elementi naturali, sarai coinvolto in laboratori didattici e creativi, immerso nella magica suggestione dell’atmosfera natalizia.



Ad accoglierti, poi, nel Castello Incantato, sarà Babbo Natale in persona! Entrando nel suo regno conoscerai la sua storia e avrai modo di vivere momenti indimenticabili nella stanza degli igloo, aiutare gli elfi a spedire pacchi in giro per il mondo, scrivere ed imbucare la letterina dei desideri e farti fotografare proprio insieme a Babbo Natale.

Cosa aspetti, ritira il passaporto e raccogli i timbri della gentilezza. Alla fine del percorso sarai proclamato “Elfo del Natale Gentile”!



A cura di Argonauta Coop. Sociale

SABATO 8 DICEMBRE – ore 17:30 Piazza V. Veneto Inaugurazione del Natale Gentile

*****

Ore 18.00 - Corso Garibaldi



“La Natività”- Rappresentazione della natività di Gesù attraverso una coreografia di statue a dimensione umana



A cura dell’Ass. Il Carro



DA SABATO 8 DICEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

“Castello incantato- La vera dimora di Babbo Natale” –



Il Castello Incantato è il luogo ideale dove trascorrere le tue vacanze natalizie, un’esperienza indimenticabile per vivere una giornata di divertimento e magia con la tua famiglia. All’interno sarai avvolto da un’atmosfera fantastica che ti condurrà nell’incantato mondo del Natale. Un percorso unico dove potrai entrare nella favolosa Casa di Babbo Natale, accompagnato da simpatici Elfi danzanti che ti guideranno alla scoperta della sua dimora. Quattro stanze in cui i bambini avranno la possibilità di giocare con gli Elfi nella fabbrica dei giocattoli, partecipare ai laboratori, scrivere e imbucare la letterina di Natale e infine incontrare il magico Babbo Natale.

A cura dell’Ass. Culturale Ercula.

SABATO 8 DICEMBRE Ore 17:00 – Inaugurazione Castello Incantato



****



Sale del Castello Angioino Aragonese di Agropoli

“Presepi artistici”- Mostra di presepi artistici



A cura del Maestro Arturo Quaglia

****

Dalle ore 16:30 – 20;00 - Piazza Edoardo Pecora



Riproduzione in scale “Big” di una Consolle XBOX ONE S”

A cura del Forum dei Giovani in collaborazione con Via Petrarca Boutique e Nero Caffè

****

SABATO 8 DICEMBRE



Ore 19:00 - Auditorium Scuola Media G. R. Vairo



Rassegna “Sulle Vie del Natale”

“Note classiche di Natale ”con: Beatrice Amato , Soprano - Andrea Carnevale, Baritono – Stefania Di Santi, Pianista



A cura dell’Associazione Teatrale e Culturale i Guitti



Spettacolo gratuito

******

Ore 17:00 20:00 – Via Piave



“Il Salotto di Via Piave”



Animazione, esibizione “Cosplay Avengers”



A cura dei commercianti di Via Piave

******





DOMENICA 9 DICEMBRE



Ore 19:30 - Madonna di Costantinopoli



Rassegna “Canto di Natale - Musica nelle Chiese”

Kameliya Naydenova e Armando Rizzo ( duo violino e fisarmonica )



A cura di Confesercenti e Officina 72



Spettacolo gratuito

*****







Ore 20:00 - Fornace – Via A. De Gasperi



Evento culturale - I Zaccaria



A cura dell’Ass. My Virtual Reality Onlus di Agropoli”



******

VENERDÌ 14 DICEMBRE



Ore 18:00 - 21:00 - Piazza V. Veneto



Serata Jazz



“Quadricome Group Feat Oumy n’Duje”



A cura della Farmacia Barlotti in collaborazione dei commercianti di Piazza V. Veneto, C.so Garibaldi, Via Mazzini

******

SABATO 15 DICEMBRE



Ore 19:30 - Chiesa Sacro Cuore



Rassegna “Canto di Natale - Musica nelle Chiese”



“Non solo Gospel”



A cura di Confesercenti e Officina 72



Spettacolo gratuito

******

DOMENICA16 DICEMBRE



Ore 8:30- 13;30 – Fornace – Via A. De Gasperi



Mercato della Terra del Cilento



A cura di Slow Food Cilento

****



Ore 17:00- 20:00 – Via Piave



“Il salotto di via Piave”



Esibizione di Dino Zero



a cura dei commercianti di via Piave

****



Ore 18:30 – Via Patella



“Canto di Natale” – Musicale Fitness



Esibizione di danza



A cura di Ateneo Danza

******

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE



Ore 18:00 - 21:00 - Musica itinerante per le vie del centro



“Babbo’s Band- Fiati e Percussioni”



A cura dei commercianti di Piazza V. Veneto, C.so Garibaldi, Via Mazzini

******

VENERDI 21 DICEMBRE



Ore 19:00 – Presso Palagreen, località Moio



“Spettacolo natalizio di danza”



A cura di Fitdance di Agropoli

****

Dalle ore 18:00 alle 21:00 - Musica dal vivo per le vie del centro



P.zza V. Veneto - “I Velluti e gli Ori”



C.so Garibaldi – “I Cavalieri dello Zodiaco”



A cura dei commercianti di Piazza V. Veneto, C.so Garibaldi, Via Mazzini

****



Ore 17:00 - Via F. Patella



“A Christmas dance ”



Esibizione di danza



A cura di Mo. Va Dance di Valentina Montone

******

SABATO 22 DICEMBRE



Ore 17:00 - Via F. Patella



“Christmas dance latino americano ”



Esibizione di danza



A cura di Floppy Dance

****



Ore 19:30 – Chiesa di Sant’Antonio (Località Moio)



Rassegna “Canto di Natale - Musica nelle Chiese”



“J.F.F. 5et”



A cura di Confesercenti e Officina 72



Spettacolo gratuito

******



Ore 19:00 - Chiesa Madonna delle Grazie



Rassegna “Sulla Via del Natale”



Concerto “L’Incanto di Natale”- Associazione Concordia Vocum- Coro Polifonico Città Di Agropoli



A cura dell’Associazione Teatrale e Culturale i Guitti



Spettacolo gratuito

******



Ore 17:00 – 20:00 – Via Piave



“Il Salotto di Via Piave”



Animazione con sorpresa



A cura dei commercianti di Via Piave

******

DOMENICA 23 DICEMBRE

Ore 17:00- 20:00 Via Piave



“Il salotto di Via Piave”



Aspettando Babbo Natale con doni e sorprese



A cura dei commercianti di Via Piave

****

Ore 18:30 - Via F. Patella



“Aspettando il Natale”



Esibizione di danza



A cura di Dimensione Danza di Nunzia Furlan

******

LUNEDI 24 DICEMBRE



Ore 23;00/24;00



Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo



Chiesa Santa Maria delle Grazie



Sacro Cuore

“Sante Messe”

******

MERCOLEDì 26 DICEMBRE



Ore 11:00 – Piazza V. Veneto



Ore 18:00 – Piazza delle Mercanzie



“Concerto per la pace” Musica e aperitivo



A cura dell’Associazione Culturale Classica Cilento e Commercianti

******



Ore 18:30 – Chiesa Ss Pietro e Paolo



“ INFANTIA SALVATORIS”



Il presepe prima di Francesco- itinerario artistico e teologico .



Dalle prime rappresentazioni del mistero del Natale, fino a quella più celebre creata dal poverello di Assisi nel 1223



A cura di Don Carlo Pisani e la prof. ssa Antonella Nigro

******

VENERDÌ 28 DICEMBRE



Dalle ore 18:00 alle 21:00 - Musica dal vivo per le vie del centro



P.zza V. Veneto - “I Velluti e gli Ori



C.so Garibaldi – “Valentina Montone Group”



Via Mazzini – “Anyway Duo”



A cura dei commercianti di Piazza V. Veneto, C.so Garibaldi, Via Mazzini

******



LUNEDI’ 29 DICEMBRE



Ore 19:30 - Chiesa Santa Maria delle Grazie



Rassegna “Canto di Natale - Musica nelle Chiese”



Piera Lombardi “ Concerto di Natale”



A cura di Confesercenti e Officina 72



spettacolo gratuito

******

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019



Ore 20.30 - P.zza V. Veneto



“Concerto di Capodanno”-



Paolo Belli e la sua band







******

DOMENICA 3 GENNAIO



Ore 19:00 - Chiesa Madonna di Costantinopoli



Rassegna “Sulle Vie del Natale”



Piero Pepe in “Lu Ninno Ca Nascette”



Piero Pepe – Rosalba Alfano - Voce



Salvatore Torre Grossa – Fisarmonica



A cura dell’Associazione Teatrale e Culturale i Guitti



Spettacolo gratuito

****



Ore 19:30 – Chiesa Madonna delle Grazie



Rassegna “Canto di Natale”- Musica nelle Chiese



Rassegna Corale della Città di Agropoli



A cura di Confesercenti e Officina 72



Associazione Musicale Silesia



Spettacolo gratuito

****

VENERDÌ 4 GENNAIO



Dalle ore 18:00 alle 21:00 - P. zza V. Veneto



Esibizione musicale



“Rosario Tedesco- Tributo ai Cantautori Italiani”



A cura dei commercianti di Piazza V. Veneto, C.so Garibaldi, Via Mazzini

****

SABATO 5 GENNAIO 2019



Ore 17:30 - Aula Consiliare del Comune di Agropoli



Presentazione dei libro “Francesco il Ribelle”



Di Padre Enzo Fortunato, Responsabile della Comunicazione del Sacro Convento d’Assisi



A cura dell’Ass. Spirito Francescano e della Parrocchia SS. Pietro e Paolo

****



Ore 17:00- 20:00 – Via Piave



“Il salotto di Via Piave”



Aspettando la befana – con doni e sorprese



A cura dei commercianti di via Piave

****



Ore 19:00 - Chiesa Madonna delle Grazie



Rassegna “Sulle Vie del Natale”



Armonie Dissonanti presenta



“La Santa Allegrezza- Cantata per la Nascita del Verbo”



Orchestra La Paganini diretta dal M. Luca Gaeta



A cura dell’Associazione Teatrale e Culturale i Guitti



Spettacolo gratuito

****



Ore 19:30 – Chiesa Madonna della Pace ( Località Mattine)



Rassegna “Canto di Natale - Musica nelle Chiese”



“Classic Trioff”



A cura di Confesercenti e Officina 72



Spettacolo gratuito



****

DOMENICA 6 GENNAIO



Ore 19:30 – Madonna del Carmine



Rassegna “Canto di Natale - Musica nelle Chiese”



“Muhlfed Quartet”



A cura di Confesercenti e Officina 72



Spettacolo gratuito



****

GIOVEDÌ 17 GENNAIO



Ore 20:45 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”



Stagione Teatrale 2018- 2019



Stefano Accorsi “Giocando con Orlando “



Adattamento e regia di Marco Baliani



Spettacolo a pagamento



………………………………………………………………………………………………………



“Un sorriso sotto l’albero - VII Edizione



In ricordo di Tanino Taddeo ”

Raccolta giocattoli per i bambini disagiati presso il Forum dei Giovani



A cura del Forum dei Giovani

Dal Lunedì al Venerdì



Dalle 17;00 alle 19;00



Punto di raccolta Forum dei Giovani



Via Pio X



…………………………………………………………………………………………………………



MOSTRE

DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO



Palazzo Civico delle Arti



“Mostra personale del Maestro Giovanni Iannuzzi”



I colori dell’emozioni







NATALE AL CINEMA



“Il ritorno di Mary Poppins”



con Emily Blunt e Meryl Strep.



Diretto da Rob Marhall.



Genere: Fanatasy

“Amici come prima”



con Massimo Boldi e Christian De Sica



Genere : Commedia

“ I Moschettieri del Re”



Con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli, Valeria Solarino, Luis Molteni, Roberta Procida



Genere: Commedia

“Spider- Men – Un nuovo universo”



con Jake Johnson e Liev Schreiber



Genere: Animazione

“La Befana vien di notte”



con Paola Cortellesi e Stefano Fresi.



Genere: Commedia

“Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2”



Con John C. Reilly, Kristen Bell, Mandy Moore, Kelly Macdonald, Alan Tudyk, Idina Menzel, Auli'i Cravalho, Anthony Daniels, Taraji P. Henson, James Corden



Genere: Animazione





“Se son rose”



con Leonardo Pieraccioni, Eleonora Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Sergio Pirattini, Gianluca Guidi,



