Concerto di Capodanno ad Agropoli con Paolo Belli Il tradizionale concerto di Capodanno quest’anno sarà firmato Paolo Belli Credits Foto FB Pubblicato il 24/11/2018 Saranno il cantante Paolo Belli e la sua band ad accendere il Capodanno di Agropoli. Il tradizionale appuntamento con il divertimento è fissato, come di consueto, il 1 gennaio 2019, in Piazza Vittorio Veneto, alle ore 20.30. L’artista modenese, cantante e conduttore televisivo, saprà certamente con il suo swing incantare e coinvolgere il pubblico che affollerà il centro cittadino. Altra attività, questa volta messa in campo da Confesercenti e Officina 72, denominata “Canto di Natale – Musica nelle chiese” consisterà nello svolgimento di otto concerti, distribuiti tra il 1 dicembre e il 6 gennaio, che si svolgeranno nelle chiese cittadine. Non poteva mancare la rassegna di musica e teatro, “Sulle vie del Natale” e l’iniziativa “Un sorriso sotto l’albero” a cura del Forum dei giovani. Quest’ultimo lancerà anche un’attrazione che in Piazza E. Pecora che certamente incanterà i più giovani: una console X Box One gigante. Torna anche il tradizionale Concerto per la pace, che si svolgerà il 26 dicembre, in via Patella. «Saluteremo il 2019 – afferma il sindaco Adamo Coppola – con il cantante Paolo Belli, che certamente saprà farci salutare nel modo giusto il nuovo anno, con tanto divertimento. Tags: Spettacoli-Eventi, Agropoli