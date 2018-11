Duomo di Salerno, i Fedeli di San Matteo regalano il quadro della conversione del Santo al Cardinale Martino Un magnifico dipinto eseguito con la tecnica del pastello dal maestro Ippazio Campa Credits Foto Pubblicato il 24/11/2018 Venerdì 23 novembre, nel Duomo di Salerno, Alfonso Grieco, presidente del gruppo di preghiera i Fedeli di San Matteo, ha consegnato un dono prezioso al Cardinale Protodiacono Renato Raffaele Martino in occasione del suo compleanno. Un magnifico dipinto eseguito con la tecnica del pastello dal maestro Ippazio Campa, cerimoniere del Presidente della Repubblica e appuntato scelto dei Carabinieri. Il quadro rappresenta l’esatto momento della “Vocazione di San Matteo”, che è poi anche il titolo del dipinto. Il ritrattista, amico di Alfonso Grieco, aveva già eseguito un ritratto del Cardinale e del Santo padre, che proprio i Fedeli di San Matteo hanno consegnato a Papa Francesco a maggio di quest’anno, e ha ricostruito il preciso istante della conversione di San Matteo, ambientato il quadro fedelmente nel periodo storico in cui è avvenuto, con l’aiuto di una ricostruzione eseguita dal fotografo Max Angeloni. Un protocollo è stato poi firmato da Alfonso Grieco e dal parroco del Duomo di Salerno, Michele Pecoraro, in cui si sancisce che nel momento in cui il quadro non sarà più esposto al Duomo – per qualsiasi causa futura - lo stesso ritornerà al Presidente del gruppo di preghiera i Fedeli di San Matteo. Nel frattempo, e per tanti anni ancora, sarà possibile ammirare il dipinto nel Duomo di Salerno, luogo dove il Cardinale Martino ha deciso di esporlo e luogo a cui ha poi deciso di donarlo. Alla presentazione del dipinto hammo partecipato autorità religiose, politiche, militari e personalità dell’arte e della cultura, in particolare la dottoressa Sara Magister autrice del libro “Caravaggio. Il vero Matteo”, il dott. Michele Cuppone ricercatore e autore della biografia di Caravaggio nello stesso volume, il dott. Giuseppe Orlando D’Urso socio ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia, Camilla Bertuzzi per Fujifilm Italia, la Marchesa Federica de Gregorio Cattaneo dei Principi di Sant’Elia Delegato per Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Inoltre presenzierà il Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri , rappresentato dal Capitano Giampaolo Brasili, Comandante del Nucleo TPC di Napoli. Tags: Cultura, Salerno