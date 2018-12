GLI A TOYS ORCHESTRA SUL PALCO DEL DRAFT TUTTO IL CARTELLONE DI DICEMBRE TRA GINGER BENDER, GINO FASTIDIO E GNUT Credits Foto Pubblicato il 02/12/2018 Gli A Toys Orchestra tornano nel Cilento a suonare dal vivo il loro nuovo album "Lub Dub" ed il 5 dicembre scelgono il Draft come prima tappa di un tour di fine anno che li porterà ad esibirsi in tutto il Sud Italia. La band, originaria di Agropoli, nei lunghi 15 anni di carriera ha saputo costruirsi una fama ed una notorietà consolidata a livello nazionale diventando una delle realtà musicali di riferimento della scena alternativa italiana, e l’ultimo lavoro in studio costituisce la rappresentazione emblematica di chi ha ha scelto di remare in controcorrente rispetto all’ondata artistica mainstream e di non rinunciare alla propria libertà espressiva, ma di farne un baluardo. Il cartellone del mese di dicembre del Draft prosegue il 7 con le milanesi Ginger Bender, duo tutto al femminile pronto a fondere le atmosfere anni 30 rivisitate in versione riot girl con suoni più funky, groovy ed elettronici. Il 14 è il turno di Dutty Beagle, artista cilentano che tra suggestioni sudamericane e mediterranee presenterà il suo ultimo album "La Campagna del Rumore". Venerdi 21 dalla Puglia arrivano gli Stain, freschi vincitori del Tour Music fest 2018 come "Best Original Band" al Piper di Milano, dove hanno ricevuto anche il premio della critica. Il 26 dicembre vedrà il ritorno del cantautore cilentano Angelo Santolo, per un live coinvolgente che è diventato una tradizione sul palco del Draft. La stagione live 2018 si chiude venerdi 28 con una chicca: i Balsamo, divertissement semi-serio formato da Gino Fastidio, Gnut e Jonathan Maurano i quali, ripercorrendo le orme seventies degli "Shampoo", clamorosa cover band napoletana dei Beatles, omaggeranno i Nirvana rifacendo lo storico album "Nevermind" in lingua napoletana. Tags: Spettacoli-Eventi, Vallo della Lucania