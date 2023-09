Sapri "Anni Sessanta 2019" si colora di Mario Biondi e tanti altri Artisti! Credits Foto • domenica 19 maggio 2019 di Tonino Luppino | Blog Un programma con i fiocchi, quello presentato alla stampa dal direttore artistico della kermesse "Sapri Anni Sessanta" Matteo Martino (nella foto, con la figlia Maria Concetta)! Sarà una splendida "5 giorni", questa kermesse ideata da Vito Sofo e presentata da Eugenio Bove, Roberta Cosentino e Gaia Zangari, nel corso della quale, dal 17 agosto, si potrà ammirare anche "Expo Sapri", che si svolgerà, dal 19 al 23 agosto, sullo splendido lungomare di Sapri! Questi gli artisti: Alan Sorrenti, Righeira e Alberto Camerini, valenti cantautori, il 19 agosto; lunga notte del cabaret, il 21 agosto, con gli Arteteca, duo comico, Peppe Iodice di "Made in Sud", Mariano Bruno ("Il Principe abusivo" di Alessandro Siani) e i "Sud 58", trio che unisce canzoni classiche napoletane a sonorità più moderne; giovedì 22 agosto, due grandi artisti per la gioia dei nostalgici: Maurizio Vandelli, che ha segnato la storia della musica pop negli Anni Sessanta, e Shel Shapiro, il cantante del gruppo storico "The Rokes", e, infine, venerdì 23 agosto, si conclude col botto, con il cantautore catanese Mario Biondi: una voce calda, profonda, sensuale, eppure limpida e sicura, che ha coltivato, con cura e pazienza, la sua passione musicale, a partire dagli ascolti fatti già in tenerissima età accanto al padre cantante, Stefano Biondi, in ricordo del quale Mario ha assunto l'attuale nome d'arte. Un grande artista, dunque, che canta in lingua inglese, e, senza alcun dubbio, sarà applaudito da migliaia di fan, provenienti anche dalle regioni viciniori, considerata la posizione geografica di Sapri: gemma incastonata tra Campania, Basilicata e Calabria!

