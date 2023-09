Meteo: valori in graduale, ma costante aumento su gran parte delle regioni Credits Foto • martedì 21 maggio 2019 A piccoli passi l'atmosfera comincia a dare qualche timido segnale di cambiamento. La fase più acuta del maltempo sta infatti abbandonando l'Italia e le conseguenti maggiori ore di sole previste, favoriranno un generale rialzo delle temperature soprattutto al Centro Nord. Avremo dunque un improvviso aumento termico fino a 25°C su parecchie aree del nostro Paese. Tuttavia, non si potrà ancora parlare di grande CALDO, ci mancherebbe, ma il contesto climatico comincerà sicuramente ad assumere connotati più consoni al mese di Maggio. Il sole riuscirà a fare capolino dalle nubi già nel corso di questo Martedì, quando i termometri riusciranno a salire di qualche grado soprattutto al Nordovest, ma anche su gran parte delle regioni centrali. Al Sud la situazione rimarrà praticamente invariata. Fra Mercoledì e Giovedì i valori termici saliranno ulteriormente sulle regioni settentrionali e centrali fino a raggiungere punte prossime ai 25°C come a Milano, Trento e Bologna. Anche su alcuni tratti del Centro le temperature saliranno fino a 23-24°C come a Firenze e intorno ai 21-22°C a Roma. II clima si manterrà ulteriormente caldo anche al Sud specie sulla Sicilia dove potranno raggiungersi i 26-27°C sui settori meridionali. Questo ritorno ad un clima decisamente più normale per la stagione, verrà parzialmente minato da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo atteso fra Venerdì e per gran parte del successivo weekend quando i termometri saranno costretti a subire una diminuzione seppur contenuta. Non attendiamoci dunque un ritorno del clima rigido di questi giorni. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che vista questa continua altalena delle temperature, per altro assai stressante per il nostro organismo, viene logico chiedersi quando è prevista la vera svolta calda. Ebbene, se tutto verrà confermato, fra la fine di Maggio e l'inizio di Giugno, ecco che l'Anticiclone africano si risveglierà da questo suo lungo letargo, probabilmente accorgendosi che siamo ormai prossimi alla stagione estiva. Il suo risveglio potrebbe portarlo a conquistare il bacino del Mediterraneo con l'intento di provocare la prima seria ondata di caldo sull'Italia.