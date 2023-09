49 comuni del salernitano al voto, dalle 7 alle 23 di stasera per comunali ed europee Credits Foto • domenica 26 maggio 2019 Nel salernitano sono 49 i comuni al voto per il rinnovo di sindaci e consiglio comunale: Albanella, Ascea, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione dei Genovesi, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilla, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Pagani, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sarno, Scafati, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell’Angelo e Vietri sul Mare. Sei i comuni in cui ci sarà la possibilità di andare al ballottaggio domenica 9 giugno nel caso in cui nessuno dei candidati alla poltrona di sindaco dovesse raggiungere il 50% +1 delle preferenze al primo turno. I comuni potenzialmente interessati dal ballottaggio sono: Baronissi, Pagani, Nocera Superiore, Sarno, Scafati e Capaccio Paestum. EUROPEE Cinque circoscrizioni: nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia), nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna), centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e insulare (Sicilia, Sardegna). Per le europee, i votanti italiani sono 51.073.042 tra uomini (24.744.762) e donne (26.328.280): di essi 49.413.168 risiedono in Italia e in Paesi extraeuropei, 1.659.874 in Paesi Ue. Complessivamente le sezioni sono 62.047. Lo scrutinio per le elezioni europee comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, prevista per le 23. Lo spoglio delle comunali, invece, è calendarizzato domani, lunedì 27 maggio a partire dalle 14.