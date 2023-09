Trofeo Riviera dei Cedri: Tornei Giovanili Sicilia alla scoperta di Maratea e Sapri Credits Foto • mercoledì 29 maggio 2019 Comunicato Stampa Si avvicina la prima edizione del Trofeo Riviera dei Cedri e il primo appuntamento per Tornei Giovanili Sicilia al confine tra Basilicata e Campania. Saranno Maratea, soprannominata Perla del Tirreno e Sapri, città insignita della ambita Bandiera Blu, le località che da venerdì 31 Maggio a domenica 2 Giugno accenderanno la passione di oltre 200 giovani atleti provenienti da Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania. Decimo appuntamento stagionale per Davide Cicero e Francesco Casicci che hanno individuato, agli albori della stagione calcistica 2018/2019, una delle coste più belle e invidiate d'Italia. Undici le società iscritte ai nastri di partenza, dalle campane Polisportiva Santa Maria Cilento, Nemea Calcio, Pixous 2002, Certosa di Padula, B.A.R.S.A. Cilento, Sporting Scario e Carmine Speranza, alla lucana Digiesse Lauria, passando dalle calabresi Calcio Gallico Catona e Pro Emiliano Villapiana sino alla agrigentina Città di Ribera. Tre le categorie di gioco: Allievi a 11, Esordienti a 9 e Pulcini a 7. Il quartier generale della manifestazione sarà lo stadio "Matteo Covone" di Sapri che saprà trasformarsi dalla forma originaria di campo a 11 a centro sportivo ove avranno luogo le partite a 7 e a 9. La "Riviera dei Cedri" non sarà, comunque, l'ultimo atto di una stagione densa di appuntamenti che avrà seguito dal 14 al 16 giugno a Otranto e Poggiardo per la 2^edizione del Torneo del Salento, dal 5 al 7 luglio a Capo d'Orlando e Piraino per la 3^edizione del Trofeo del Tirreno e a Nicolosi e Mascalucia ugualmente dal 5 al 7 luglio per rendere ancora più variegata la proposta turistica.