Meteo, finalmente un fine settimana con caldo sub-tropicale. Previste punte di 40° Credits Foto • giovedì 6 giugno 2019 Già dalla giornata di Venerdì 7 Giugno e per tutto il weekend sentiremo il ruggito dell’anticiclone africano che porterà tanto sole e temperature in deciso ulteriore aumento con picchi fino a 40°C. Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano l'arrivo della prima vera e propria diffusa ondata di caldo dell'Estate 2019, accompagnata da tanto sole, da Nord a Sud. Secondo le nostre elaborazioni, le regioni maggiormente colpite dalla massa d'aria bollente in arrivo dal Nord Africa saranno quelle meridionali e il versante centrale tirrenico. SABATO: giornata in prevalenza soleggiata con temperature in aumento su tutti i settori con valori diffusamente oltre i 28-30°C al Centro Sud con punte fin verso i 34°C sulla Puglia e addirittura 38°C in Sicilia, come previsti a Siracusa. DOMENICA: l'anticiclone africano farà sentire il suo ruggito, ci aspettiamo infatti un ulteriore aumento delle temperature in particolare sui settori più meridionali della Sardegna e sulle zone interne della Sicilia, con picchi addirittura prossimi di 40°C. Farà molto caldo anche sul resto del Sud ed in Toscana, a Firenze attesi fino a 35°C durante le ore più calde. Qualche grado in meno al Nord Ovest (fino a 32°C su Piemonte, Emilia e Veneto) dove nel corso del pomeriggio non escludiamo la possibilità di avere qualche rovescio o temporale dapprima sulle Alpi in estensione poi alle vicine pianure. La redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa che il caldo comincerà lentamente a diminuire da Lunedì 10 e nei giorni successivi, infatti l’anticiclone comincerà a perdere colpi a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che mitigherà gradualmente il clima.