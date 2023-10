2° raduno nazionale del Vespa Club Paestum "IL MITO" Credits Foto • venerdì 14 giugno 2019 Comunicato Stampa Offerta del giorno!

In data 6 e 7 luglio si terrà il 2° raduno nazionale del Vespa Club Paestum "IL MITO" dal titolo "Dalla Terra dei Miti alle Sponde del Sele". Il sabato 6 luglio dalle ore 21 ci sarà una serata all'insegna della musica con DJ Sica e special guest DJ Osso, il tutto accompagnato da prodotti tipici, pizza, birra ed attrazioni per grandi e piccini. Domenica 7 luglio saranno accolti circa 500 vespisti provenienti da ogni parte d'Italia (dalla Sicilia al Veneto) nella suggestiva location della zona archeologica di Paestum con sullo sfondo i bellissimi Templi che hanno reso famosa la località di Paestum in tutto il mondo. Da lì partirà una carovana che costeggerà le mura archeologiche fino ad arrivare al "Mito Village" che sarà allestito alla foce del fiume Sele, altro simbolo del nostro territorio e dal quale prende il nome la famosa piana del Sele, conosciuta per le sue bellezze turistiche e per i suoi prodotti gastronomici. Presso il "Mito Village" i vespisti potranno degustare i prodotti tipici del territorio, cimentarsi in giochi dedicati ai vespa club partecipanti e tante altre sorprese tutte da scoprire. Le iscrizioni inizieranno dalle ore 8 del giorno 7 luglio 2019 presso l'area archeologica di Paestum, sita nel comune di Capaccio Paestum, e saranno aperte a tutti i possessori di vespe d'epoca e moderne. INFO: https://www.facebook.com/vespaclubpaestummito/