Castellabate, Anna Maria Fusco vince la 13^ ed. del Campania Festiva (Cat. Junior)

Offerta del giorno!



CASTELLABATE- E' la piccola agnonese Anna Maria Fusco, 11 anni ad agosto, a vincere la 13^ edizione del concorso canoro "Campania Festival" diretto dal dott. Bruno Carbone. Davanti ad una giuria qualificatissima, di esperti, musicisti e compositori, tra i quali Paolo Audino, paroliere di Mina/Celentano ("Brivido felino"), Andrea Bocelli e Amedeo Minghi, la cantante in erba Anna Maria ha eseguito in modo magistrale il brano di Mina "Mi sei scoppiato dentro al cuore" conquistando il consenso generale di pubblico e giuria che l'ha portata a salire sul podio pi alto, per la categoria junior, durante la manifestazione del 14 giugno. La piccola Anna Maria Fusco gi in altri festival nazionali ed internazionali si era fatta notare con brani di Mina tanto che stata definita "la piccola Mina del Cilento" ed arrivata ai primi posti alle finali nazionali di "Castrocaro vocine nuove" 2018 e "Sanremo junior" 2019. Proprio in questi giorni la giovane cantante cilentana ha registrato il suo primo inedito "Meno di zero" che tratta la tematica molto attuale del bullismo.

La kermesse canora, che ha visto la partecipazione di decine di giovani cantanti provenienti dal sud Italia, stata ospitata dalla ormai ben consolidata "Festa del Pescato di Paranza" che coniuga i piatti cilentani e quelli di Camogli (Liguria), sotto la sponsorizzazione di Friol e Pasta Antonio Amato, nello spendido scenario dove fu girato il film "Benvenuti al sud", a zona Lago. Proprio qui ogni anno, per 3 giorni, migliaia di visitatori si recano nel piazzale Campo dei Rocchi, per gustare i piatti della tradizione marinara. Ad incuriosire i visitatori, la padella da record che contiene 3000 litri di olio utilizzati per friggere i pesci di paranza della flotta peschereccia di Castellabate.