A SALERNO IL "FESTIVAL DEGLI ARTISTI DEL GUSTO" Credits Foto • sabato 29 giugno 2019 Comunicato Stampa Sarà la festa di coloro che sono stati protagonisti degli articoli e dei reportage fotografici del mensile enogastronomico L’Arcimboldo. Ideata e organizzata da Angela Merolla, la prima edizione del Festival degli Artisti del Gusto, percorso wine e food itinerante con musica live, si terrà martedì 9 luglio alle ore 21.00 a Salerno presso Tenuta dei Normanni. Location suggestiva con corti e un maestoso anfiteatro, un luogo ricco di fascino immerso nell’area naturalistica che fu riserva di caccia dei Normanni. L’evento si avvarrà dell’eccezionale partecipazione del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Enzo Landolfi, inoltre vedrà la partecipazione dello Scultore-Artista del Ferro Nunzio Cogliano. Partner-sponsor dell’evento la “Luigi Castaldi Group” con alcuni dei suoi prodotti di punta. L’azienda campana da circa 50 anni è leader nella distribuzione Food&Beverage,di prodotti d’eccellenza, selezionati tra i migliori produttori e connotati da caratteristiche quali genuinità, qualità e ricercatezza. Il Festival degli Artisti del Gusto sarà supportato da Eden Banqueting di Poggiomarino NA, che vanta un’esperienza decennale nell’organizzazione di eventi con un team di professionisti in grado di creare atmosfere uniche, innovative ed eleganti. Inoltre la Goeldlin Collection azienda sartoriale, produttrice di abiti da lavoro sita al CIS di Nola in provincia di Napoli, sarà partner dell’evento con le divise per i protagonisti food. Il Festival degli Artisti del Gusto vedrà la partecipazione del “Gruppo La Piccola Napoli” con un team di pizzaioli diretti dal Presidente Paco Linus e dal vice Enzo Fiore. Un supporto molto apprezzato, sarà dato anche da alcuni chef dall’Associazione Provinciale Cuochi Napoli sotto la guida del Presidente Giuseppe Sorrentino. PRESENZE: CHEF: Fabio Ometo- Ristorante Coce-San Sebastiano al Vesuvio NA Tommaso Di Palma- Bistrot in Pasta-San Giorgio a Cremano NA Francesco Onze- Bistrot in Pasta-San Giorgio a Cremano NA Giovanna Voria- Agriturismo CorBella-Agropoli SA Marilena Giuliano -Ristorante Gli Scacchi-Caserta Vecchia CE Nausica Ronca- Ristorante-Pizzeria Nonna Nannina- Cava de’ Tirreni SA Mariarosaria Falanga- La Locanda degli Amori e Sapori-Bacoli NA Giusy Di Castiglia- Chef Consultant Alfredo Iannaccone- Zen Food Lab-Avellino Pasquale Vitale -Ristorante Pascalò- Vietri sul Mare SA Giuseppe Zaccaria -Ristorante Dal Pescatore-Vietri sul Mare Pasquale Cerchia- Ristorante Masaniello-Maiori Giuseppe Sorrentino - Presidente Associazione Provinciale Cuochi Napoli-Tenuta Caiatina-Caiazzo CE Ciro Eutropio- Associazione Provinciale Cuochi Napoli-Agriturismo La Casa del Ghiro-Pimonte NA Cosimo Gabbano- Associazione Provinciale Cuochi Napoli-Villa Daniel-Giugliano in Campania NA Gennaro Sorrentino- Associazione Provinciale Cuochi Napoli-Borgo Antico Santa Lucia NA Francesco Gatto- Associazione Provinciale Cuochi Napoli-Terrazza Calabritto-Napoli Andrea Ferrara -Osteria VinoRosso-Nocera Superiore SA Francesco Fierro - Ristorante I Rota-Mercato San Severino SA Alberto Amatruda- Blu Stone Restaurant- Castellammare di Stabia NA Vincenzo Ferro -Country House L’Antica Franconia-Taurano AV Alessio Galati -Dogana Golosa-San Leucio CE Agostino Malapena -Ristorane Costanzo-Aversa CE Enzo Pirone - Trattoria Medina-Napoli PESCHERIE: Peppe Di Napoli- Pescheria Di Napoli Na Iolanda Amoroso- Pescheria da Salatiello-Bacoli NA PIZZAIOLI: Paco Linus- GPN Pizzeria Paco Linus- Napoli Enzo Fiore- GPN O’ Curniciello- Napoli Pasquale Fiore- GPN O’ Curniciello- Napoli Alfonso Saviello- GPN Granammare-Salerno Tommaso Lastra- GPN Granammare-Salerno Agostino Landi- GPN Pizzeria Trattoria Del Corso-Capaccio SA Antonio Moschino- GPN Pizza cozze & babà-Latina Stefano Mazzella- GPN Macaddafà Cucina Pizza Verace Napoletana NA Massimo De Simone- GPN Pizzeria “Massimo” Napoli Tommasino Gennaro- GPN Pizzeria Ristorante Bellini-Napoli Vincenzo Sannino- Pizzeria Trattoria Maria Marì-Giugliano in Campania NA Maria Buonomo-- Pizzeria Trattoria Maria Marì-Giugliano in Campania NA Nicola Sannino- Pizzeria Trattoria Maria Marì-Giugliano in Campania NA Vincenzo Procida- Pizzeria Opera- Faiano Pontecagnano SA PASTICCERI: Anna Chiavazzo- Il Giardino di Ginevra- Casapulla CE Gerardo Di Dato- Pasticceri Di Dato- Angri SA Francesco Lastra- Pasticceria La Delizia-Santa Maria la Carità-NA CANTINE: Cantina Gnavi- Caluso TO Villa Venier- Treviso Giannitessari- Roncà VE Cantina Placido Volpone- Ordona FG Vespa Vignaioli- Manduria TA Tenute Riccardi Toscanelli- Pontedera PI Cantine Conte Zandotti- Frascati RM I Borboni- Lusciano CE Villa Raiano- San Michele Di Serino AV Nardone Nardone Domenico- Pietradefusi AV Cantina Antico Castello- San Mango sul Calore AV Sertura- Avellino Borgodangelo- Sant'Angelo All'esca AV Cantine Ferraro - Pompei NA Cantina Florami- Trecase NA Cantina Fontanarosa- Frasso Telesino BN Cantina Tagliafierro- Tramonti SA Azienda Vitivinicola Lauranti- Ponte BN Viticoltori Lenza- Montecorvino Rovella SA Tenuta Mainardi- Aquara SA La Cantina dei Nonni- Castelcivita SA Casula Vinaria- Campagna SA Tenuta Macellaro- Postiglione SA PANIFICATORI: Filippo Cascone- Angri SA Domenico Fioretti- Carinaro CE Carmelo Esposito -Pompei NA Raffaella De Stefano -Panificio De Nardo-Avellino CASEIFICI: Latticini Orchidea- Sant’Anastasia NA Giuseppe Morese- Sant’Antonio SA Latte & Sale- Vietri sul Mare SA PRODUTTORI E AZIENDE: Luigi Castaldi Group-Food&Beverage -Casoria NA Antica Distilleria Petrone- Mondragone CE Birrificio artigianale SERROCROCE- Monteverde AV Torrefazione Antonio Castorino Sas- Salerno Ho.re.ca Service partner Duni Italia - Scafati SA www.forniturehoreca.it Frantoio Marsicani- Morigerati SA Frantoio AziendaBio Sole Di Cajani- Caggiano SA Azienda Agricola Giolì - San Giorgio a Cremano NA Sapori di Napoli -Nola NA Molino San Felice - Cimitile NA Carbone conserve vegetali- San Valentino Torio SA Soleo- Terzigno NA