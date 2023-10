Il Piano di Zona Ambito S7 scende in campo contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sempre più diffuso e allarmante specialmente tra i giovanissimi. Allineandosi alle direttive della Regione Campania, il Piano di Zona con sede a Roccadaspide ha deciso di chiamare a raccolta gli attori sociali interessati, per realizzare, in maniera sinergica, interventi e progetti per ostacolare il dileguarsi del fenomeno. Pertanto ha pubblicato un avviso per le manifestazioni di interesse per la costituzione di un apposito partenariato.

Il progetto, che potrà essere finanziato con risorse pari a 10mila euro da parte della Regione Campania, si rivolge agli studenti delle scuole, e richiede il necessario apporto dell'istituzione scolastica e la collaborazione delle famiglie. Avrà una durata di 12 mesi. L’iniziativa è finanziata con le risorse stanziate nell’ambito della Missione 12 Programma 7 del Bilancio Regionale 2019-2021. Saranno ammessi a finanziamento progetti che incidono su vari ambiti di intervento: percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del bullismo, come stimolo per la riflessione sul fenomeno e, più in generale, sulla convivenza pacifica, il rispetto delle diversità, la soluzione dei conflitti; percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali, volti a “costruire” la competenza emotiva dei ragazzi, a educarli all’empatia, alla comunicazione assertiva e al comportamento pro-sociale. Previsti percorsi di educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non rispetto delle diversità.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del 12 luglio a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila Roccadaspide, oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it. Tutte le informazioni possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito S07, o al numero 0828 1994070.