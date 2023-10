Atletica Agropoli, primo posto nel medagliere ai Campionati Regionali Assoluti e Promesse Credits Foto • martedì 2 luglio 2019 Simona Senatore sui 200 m stabilisce il nuovo record regionale Smaltite gioie e fatiche dei Campionati Italiani Allievi di Agropoli l’Atletica Agropoli si è rituffata in pieno regime nella sua attività in un fine settimana davvero ricco di soddisfazioni. In palio infatti c’erano i Campionati Regionali assoluti e promesse. Per la nostra società il successo è stato immenso: 12 medaglie e primo posto nel medagliere. Questo il dettaglio: - 7 Ori: Matteo Romano (Triplo 14.18m) - Simona Senatore (100/12"23 e 200m/24"98) - Francesca Noemi Masucci (800m/2'29"01) - Gerardina Spinelli (100hs/15"78 e Alto/1.58m) - Luigi Lettieri (Asta 3.30m) - 3 Argenti: Luigi Lettieri (Giavellotto/39.02m) - Francesca Paolillo (Alto/1.55m e 100hs/17"25) - 2 Bronzi: Valentina Paolantonio (800m/2'34"91) - De Vita Marco (Alto/1.75m) “Il medagliere del campionato regionale assoluto che ci vede in vetta alla classifica regionale sancisce quanto la squadra stia crescendo – dice il Presidente Angelo Palmieri - A livello tecnico, inoltre, una straordinaria Simona Senatore sui 200mt ha stabilito il nuovo record regionale. Da questa settimana, mentre il resto della squadra si riposerà dagli allenamenti perché impegnati nella squadra dei volontari per le universiadi di Napoli, Giuseppe Filpi vestirà la maglia azzurra per gli Europei di Boras. L'Atletica Agropoli ad oggi rappresenta una realtà di ragazzi straordinari con volontà, valori e risultati agonistici”. Un’altra buona fetta di nostri atleti era invece impegnata a Matera per il Sud Outdoor Meeting e anche dalla Lucania sono arrivati grandi risultati: Volpe Marco - 1000m 3'03"52 Luca Palmieri - 1000m 3'10"60 / Lungo 5.23mt Serena Crisci - Lungo 4.68mt Giuseppe Filpi - 110hs 14"18 Luigi Lettieri - 110hs 15"65 Pascal D'Angelo - 110hs 16"29 Gerardina Spinelli - 400m 1'02"82 Chiara Tarani - Triplo 11.68mt Menzione speciale per Giuseppe Filpi che si avvicina alla sua migliore prestazione (13’’93). Notizia molto importante in vista dei Campionati Europei di Boras (SWE) in programma tra meno di un mese. Le buone notizie però non sono finite. Simona Senatore, fresca del record regionale sui 200, Francesca Masucci e Annamaria Parisi sono state convocate venerdì 5 Luglio al Terminillo per l’incontro delle rappresentative regionali Under 18. Un grande successo soprattutto per Annamaria Parisi convocata a difendere i colori della Fidal Campania nonostante sia ancora un’under 16.