Andrea Cedrola presenta "Corpi di passaggio" al Mondadori Bookstore di Agropoli Credits Foto • mercoledì 3 luglio 2019 Lo scrittore e sceneggiatore Andrea Cedrola, con il suo ultimo romanzo “Corpi di passaggio” (Fandango Libri), torna al personaggio di Gerardo Conforti, singolare frequentatore delle pagine più buie della storia italiana. In questo caso tutto si muove nella Roma degli anni ’50 – nella città delle prime star cinematografiche, delle automobili di lusso e delle riviste patinate – ispirandosi ai fatti del caso Montesi, primo caso giudiziario a rivelare nel nostro Paese lo stretto legame tra soldi, potere e politica. Il romanzo ha riscosso fin da subito un notevole successo di pubblico e critica. Venerdì 5 Luglio, alle ore 20, l’autore incontrerà i lettori presso il Mondadori Bookstore di Agropoli, in Piazza Vittorio Veneto. L’incontro con l’autore fa parte di un calendario di eventi proposto dalla libreria, che tende a far conoscere ai lettori di Agropoli e del Cilento i libri di maggiore successo dell’ultima stagione letteraria. Seguirà Carmine Vitale, con il suo “Litoranea”, domenica 7 luglio alle 20. Si conclude con l’attesissimo Lorenzo Marone, autore bestseller con il suo ultimo romanzo “Tutto sarà perfetto” (Feltrinelli editore). L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutti gli amanti della lettura.