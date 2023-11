Miss Universe Italy selezione ad Atena Lucana Credits Foto • giovedì 4 luglio 2019 Comunicato Stampa Atena Lucana - Continuano in tutta Italia i casting e le selezioni per scegliere le finaliste di Miss Universe Italy 2019. Dopo le selezioni di Paestum e Marina di Camerota il Tour della Campania e della Basilicata si sposta ad Atena Lucana . La Selezione di venerdì 5 luglio ad ingresso libero – con Start alle ore 21,30 – che si terrà nel giardino antistante il 21 Grammi suggestivo lounge bar e paninoteca in via Magnaniello di Atena Lucana Scalo, locale situato a pochi chilometri dall’uscita autostradale, vedrà sfilare in passerella bellezze provenienti dalla Campania e dalla Basilicata, selezionate da Lino Miraldi Responsabile di Miss Universe Italy per la Campania e la Basilicata . “Sono felice – dichiara Miraldi – dell’andamento del Tour perche’ stiamo scoprendo nuove meravigliose bellezze del Sud - la qualità delle Miss è molto alta - stiamo facendo sicuramente un buon lavoro in vista delle Finali.” L’Evento che tra gli altri vedrà la partecipazione della brava cantante pollese Nicole Zienna è molto atteso in tutto il circondario. Alcune delle Miss che saranno selezionate ad Atena Lucana avranno poi nella Finale Regionale di metà agosto la possibilita’ di staccare il pass per accedere alle Finali Nazionali che si terranno a Roma nella seconda metà di agosto e chissà che proprio una tra loro, possa difendere i colori della Campania o della Basilicata nella Finalissima – che sarà trasmessa in TV su La 5 domenica 1 settembre – dove verrà eletta Miss Universe Italy 2019.