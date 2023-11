Torna "Libri Meridionali" a Castellabate, la più importante vetrina dell’editoria del sud Libri Meridionali. Vetrina dell’editoria del sud XXIX edizione - XXIX edizione Credits Foto FOTO dell'edizione 2017 • domenica 7 luglio 2019 Libri Meridionali. Vetrina dell’editoria del sud XXIX edizione Salone dei congressi presso la Casa di Ospitalità “Santa Scolastica” in Santa Maria di Castellabate 12 Luglio – 24 Agosto Ideatore e curatore della rassegna letteraria: professor Gennaro Malzone Da venerdi 12 luglio prende il via a Santa Maria di Castellabate l’atteso e ormai tradizionale appuntamento con “Libri Meridionali. Vetrina dell’editoria del sud”. La XXIX edizione si aprirà alle ore 21:00 presso il salone dei congressi della Casa di Ospitalità “Santa Scolastica”, in viale Ortensio Pepi 21, in Santa Maria di Castellabate con l’inaugurazione della mostra del pittore Alfredo Lombardi, dal titolo “Paesaggi Mediterranei”, collocata sotto le volte del chiostro della struttura e recensita dell’architetto Giuseppe Ianni. Dalle ore 21:30 avverrà sarà inaugurata la XXIX edizione della Rassegna Letteraria con gli interventi del sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, del vicesindaco e assessore alla cultura Luisa Maiuri, del presidente del Parco del Cilento Tommaso Pellegrino e dell’ideatore e direttore della rassegna culturale, prof. Gennaro Malzone. A seguire vi sarà la cerimonia di premiazione “Libri Meridionali 2019”. I premiati saranno: - Sezione Giornalismo, Leonardo Guzzo, giornalista de “Il Mattino” -Sezione Autore, Menotti Lerro, docente di lingue e letteratura inglese -Sezione Casa Editrice, Licosia Edizioni - Sezione Rivista, la collana storico-letteraria “La Memoria narrata”, edita da Edizioni Scientifiche Italine - Sezione Premio Speciale, Associazione Culturtale “Tommaso Perrotti” Interventi musicali di Costabile Franciulli al flauto e di Carlo Mandia alla fisarmonica Dopo una breve presentazione del curriculum dei premiati, sarà data lettura delle motivazioni e la consegna della relativa targa. Leonardo Guzzo Per la sua incisiva attività giornalistica svolta dalle pagine de “La Città” e de “Il Mattino”, inerente la promozione e valorizzazione dei centri urbani del Cilento e del territorio salernitano, dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e socio-culturale e per le sue articolate recensioni su temi culturali e fatti di cronaca. Licosia Edizioni Per gli approfonditi studi e ricerche sulle fonti letterarie ed archeologiche del mondo antico e medievale, per la diversificata e poliedrica produzione editoriale di qualificati nomi della letteratura, della narrativa e di noti ricercatori e docenti delle maggiori università italiane. Associazione Culturale “Tommaso Perrotti” Per l’intensa attività culturale svolta in favore della crescita morale e culturale del territorio di Castellabate, mediante la realizzazione di suggestivi spettacoli musicali, di qualificate mostre d’arte, di pregevoli pubblicazioni letterarie e di un meritevole concorso rivolto alle scuole del territorio, con l’intento di promuovere la conoscenza e il rispetto civile delle proprie radici. Lerro Menotti Per la sua poliedrica attività di poeta, di letterato, di scrittore per note case editrici nazionali, per le sue raffinate e coinvolgenti produzioni teatrali, per la sua originale e lungimirante attività di drammaturgo e per tutte le sue iniziative rivolte alla promozione del libro, della cultura e dell’arte in generale. “La Memoria Narrata” Edita dalle Edizioni Scientifiche Italiane Per gli autorevoli saggi di notevole spessore scientifico e divulgativo su fatti e personaggi dell’età contemporanea, realizzati da qualificati nomi della letteratura e finalizzati al recupero della memoria narrata, che qualifica ulteriormente un settore specifico della già rinomata e vasta produzione della casa editrice napoletana. “LA CONOSCENZA DEI LIBRI E’ UN OBBLIGO MORALE: IGNORALI E’ PEGGIO DEL PECCATO” (anonimo anacoreta del secolo XII). La rassegna, nata nell’estate del 1990, come promozione della piccola editoria cilentana, nel corso degli anni ha ampliato i suoi interessi, divenendo la vetrina della piccola e media editoria meridionale. Primario obiettivo della Rassegna Letteraria è promuovere l’interesse per il libro e la conoscenza dei luoghi del Cilento, della Campania e del Meridione in genere. La promozione dei luoghi e l’arricchimento dell’offerta turistica per una vacanza diversificata rappresentano le finalità distintive dell’intera manifestazione culturale. Il libro è il vero protagonista, intorno al quale si articolano una serie di appuntamenti culturali: presentazioni delle novità editoriali, incontri con gli autori ed editori, manifestazioni musicali, folcloristiche ed enogastronomiche. Più di 60 case editrici mettono in vetrina la loro vasta produzione editoriale e Castellabate diviene un grande attrattore culturale, luogo d’incontro e di confronto per dare voce e visibilità alle grandi quanto alle piccole case editrici meridionali, in una realtà che le vede spesso soffocate dalla grande pubblicità e dalla vasta e dispendiosa distribuzione dei colossi dell’editoria italiana. Autori, storici e saggisti, giornalisti e poeti, romanzieri e studiosi di folklore, editori e critici animano l’estate culturale di Castellabate, accendendo i riflettori su episodi in parte sconosciuti della storia locale, facendo emergere dalle sabbie del passato personaggi poco noti e discutendo su temi di attualità e su problematiche meridionali. Una rassegna libraria che nell’incantevole cornice della casa Santa Scolastica, in Santa Maria di Castellabate, offre la possibilità di trascorrere tante serate in modo alternativo, coniugando cultura, musica, arte, gastronomia e divertimento. “Profumo di libri” si respira nell'ampio salone delle suore benedettine, tra banchi e scaffali, allestiti in modo semplice, ma curati amorevolmente dalla regia del professor Gennaro Malzone. È la festa di un Mezzogiorno minore, che si propone all’attenzione dei turisti, dei cultori di storia locale, dei giovani universitari, per l’elaborazioni delle loro tesi di laurea, divenendo alternativa alle variegate manifestazioni pseudo- culturali e sagre paesane sovvenzionate da interventi pubblici. “Castellabate cittadella del libro”, così denominata con delibera consiliare del Comune di Castellabate nel settembre del 2009, diviene una biblioteca del genius loci. Si svolge in collaborazione con il “Centro di Promozione Culturale per il Cilento” di Acciaroli e con il patrocinio del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. La Rassegna, cresciuta nel corso degli anni, ha ottenuto il sostegno della critica e dell’informazione tanto da essere l’unica e la principale esposizione editoriale dell’intera Regione Campania. PROGRAMMAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 VENERDI 12 ORE 21.00 Inaugurazione della mostra di pittura dal titolo “Paesaggi Mediterranei” del pittore Alfredo Lombardi. Presenta: Giuseppe Ianni, architetto. VENERDI 12 ORE 21.30 Inaugurazione XXIX edizione “Libri meridionali. Vetrina dell’editoria del sud”. Saluti: Costabile Spinelli, sindaco del Comune di Castellabate. Luisa Maiuri, assessore alla cultura del Comune di Castellabate. Tommaso Pellegrino, presidente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e degli Alburni. Gennaro Malzone, ideatore, organizzatore e curatore della Rassegna. Modera: Enrico Nicoletta, Ufficio Promozione Turistica e Culturale del Comune di Castellabate. CERIMONIA DI PREMIAZIONE “LIBRI MERIDIONALI 2019” Sez. giornalismo: Leonardo Guzzo, giornalista de “Il Mattino” Sez. autore: Menotti Lerro, docente di lingua e letteratura inglese. Sez. casa editrice: Licosia Edizioni, Ogliastro Cilento. Sez. rivista: “La memoria narrata”, collana edita da Edizioni Scientifiche Italiane. Premio speciale: associazione culturale “Tommaso Perrotti”. INTERMEZZI MUSICALI Carlo Mandia, fisarmonica. Costabile Franciulli, flauto. SABATO 13 ORE 21.30 Presentazione del romanzo “La strada madre” di Lucia Campanella. Ne discute con l’autrice la giornalista e critica d’arte Marisa Russo. DOMENICA 14 ORE 21.30 L’editore Nunziante Mastrolia, discute con Arnaldo Miglino, docente, avvocato cassazionista ed autore dell’interessante testo “Democrazia antica. Valori e principi”, edito da Licosia Edizioni. LUNEDI 15 ORE 21.30 Presentazione dell’interessante e significativo studio sulla comunità parrocchiale di Santa Maria delle Grazie di Ogliastro Marina, dal titolo “La chiesa di Santa Maria delle Grazie in Ogliastro Marina. Storia e vicende di una comunità” di Gennaro Malzone, edito da Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”. Saluti: Pasquale Gargione, parroco di Santa Maria delle Grazie. Domenico Di Luccia, assessore all’ambiente del Comune di Castellabate. Relaziona: Giuseppe Barra, editore. Intervento finale: Gennaro Malzone, professore ed autore. MERCOLEDI 17 “Musica Popolare Mediterranea”. Incontro con esibizione musicale e dibattito, a cura del professor Gerardo Nicoletta, ricercatore alla cattedra di sociologia presso l’università “Federico II” e fondatore del gruppo musicale “U lamiento che accirette Tata”. GIOVEDI 18 ORE 21.30 Presentazione del saggio semi-umoristico “Mille paraustielli di cucina napoletana”, di Amedeo Colella, edizioni Cultura Nova. Una divertente serata tra aneddoti, leggende, fattarielli, scemità ed etimologie di gastronomia napoletana. VENERDI 19 ORE 21.30 Presentazione del libro di Raffaele Scorziello “Li cunti' di un cilentano”. Ne parlano: Nunzia Gionfriddo, scrittrice Alma Carrano, fotografa Letture di: Vanda Riccio La presentazione sarà intermezzata da musiche e canti cilentani relativi ai temi trattati nel libro A cura del gruppo: "I CUGINI DEL LISCIO". Seguiranno degustazioni di prodotti locali. SABATO 20 ORE 21.30 L’architetto Giuseppe Ianni presenta il romanzo “L’attesa” di Virgilio Del Guercio, edizioni Albatros. A conclusione, la performance recitativa dello stesso autore su alcuni brani di Garcia Lorca e di William Shakespeare. DOMENICA 21 ORE 21.30 Serata di canzoni e cabaret napoletano con Mino Remoli alla chitarra e con il cabarettista Pinuccio Tartaglia. LUNEDI 22 ORE 21.30 Presentazione del saggio “Non so di non sapere. Revisioni semiserie alla filosofia” di Tony Brewer, EFFEQU edizioni, a cura del giornalista Vincenzo Patella. MERCOLEDI 24 ORE 21.30 Presentazione del saggio filosofico “Il profugo di Zante” di Lucio Mercogliano, edizioni “Centro Culturale Studi Storici il Saggio”. Relaziona: Paolo Dal Borgo Intermezzi di chitarra classica eseguiti da: Stefano Torsiello, musicista. Ospite d’onore: Mino Remoli, musicista. GIOVEDI 25 ORE 21.30 Presentazione del libro “Il giudice brigante” di Felice De Martino, edizioni Diego Guida. Ne discutono con l’autore: Carmine Pinto, ordinario di storia contemporanea, UNISA. Leonardo Guzzo, giornalista de “Il Mattino”. Intervento di: Maria Ricchiuti, consigliere regionale. VENERDI 26 ORE 21.30 Marisa Russo, giornalista e critica d’arte, presenta il libro “Solo una piccola ferita” di Ermanno Carnevale, presidente della Camera degli Avvocati Penalisti di Napoli, edizioni Homoscrivens. Un viaggio a ritroso nel tempo e nella memoria per ritrovare se stessi e la propria anima, indagando a fondo nel delicato rapporto tra genitori e figli. Sarà, inoltre presente, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Castellabate, Elisabetta Martuscelli. DOMENICA 28 ORE 21.30 Presentazione della fiaba “Il viaggio di Tippi” di Antonio Santolia, con illustrazioni della pittrice Maria Rosaria Verrone, Reginè edizioni. Presenta: Ester Papa, direttrice della casa editrice. Con la presenza dell’autore e dell’illustratrice. LUNEDI 29 ORE 21.30 Il gruppo musicale “Cilento Young Brass” della Scuola Civica di Musica di Castellabate in un repertorio di musica classica, leggera e napoletana. Dirige: Costabile Franciulli, docente. MARTEDI 30 ORE 21.30 Serata in ricordo del professor Amedeo La Greca, direttore del Centro di Promozione Culturale per il Cilento e promotore e collaboratore della rassegna “Libri Meridionali”, recentemente scomparso, con la presenza di amici, familiari, collaboratori, docenti ed autori della sua fortunata e meritevole casa editrice. MERCOLEDI31 ORE 21.30 Il giornalista de “La Città”, Antonio Vuolo, presenta l’ultima fatica letteraria di Lorenzo Peluso “I giardini di Bagh-e Babur”. Una lucida cronaca dei viaggi intrapresi dal giornalista salernitano per alcune delle più pericolose zone calde del XXI secolo. INFO: Gennaro Malzone, meridionali@tiscali.it