Il Gal Cilento Regeneratio capofila nel coordinamento dei Gal campani Credits Foto • venerdì 12 luglio 2019 Comunicato Stampa Questa mattina si è tenuto un incontro di coordinamento dei Gal campani, presso la Camera di Commercio di Salerno, alla presenza dei rappresentanti dei 15 Gruppi di azione locale. Nel corso dell’assemblea, è giunta per il Gal Cilento Regeneratio la prestigiosa nomina di capofila nel coordinamento dei Gal campani. Incarico che durerà per un anno e mezzo. Soddisfatto il presidente Carmine D’Alessandro: «Da oggi il Gal Cilento Regeneratio assume il coordinamento dei Gal in Campania. E’ un grosso riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni. Sulla graduatoria regionale, siamo al secondo posto ad 89 punti; il primo che ne ha 90, ha già espletato tale ruolo, che quindi ora è passato in capo al nostro Gal. Lavoreremo nell’interesse di tutti i Gal e del territorio a sud di Salerno per fare ancora di più. E’ un grande onore essere riferimento per i 15 Gruppi di azione locali. Un lavoro importante quello da noi svolto finora nel compiere i diversi adempimenti, nel trovare soluzioni a problemi e portando risorse sul territorio, che hanno creato nuove opportunità. A breve si inizierà a programmare per il POR 2020-2027, speriamo ancora di rientrare nell’obiettivo 1 e di portare ancora più fondi nelle nostre realtà». Gli fa eco il coordinatore, Luca Cerretani: «Il lavoro paga e per noi è molto gratificante aver ricevuto questa nomina prestigiosa di coordinare tutti e 15 i Gal campani. La nostra mission per il prossimo futuro sarà di metterci ancora più impegno e determinazione, conoscendo l’importanza dell’onere del quale siamo stati investiti».