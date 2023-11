Gilio Iannone e Rosmary Antico, sono loro i vincitori della CorriRoccadaspide Credits Foto • domenica 14 luglio 2019 Comunicato Stampa Cala il sipario sulla CorriRoccadaspide, gara podistica tra le più apprezzate a livello regionale e valevole quale ottava tappa del circuito “Cilento di Corsa”. La vittoria, nella gara svoltasi ieri pomeriggio nel centro di Roccadaspide, con arrivo previsto ai piedi del castello, è andata, tra gli uomini, a Gilio Iannone, con il tempo di 26’47”, della Asd Carmax Camaldolese. La stessa società ha completato il podio grazie a Giorgio Mario Nigro, secondo, e Daniele Caprio, terzo. Nel ramo femminile, invece, a primeggiare è stata Rosmary Antico, con il crono di 35’11” 11 , dell'Asd Atl Sporting Calore, seguita da Nicolina Vitolo e Maria Grazia Biscardi. Nella classifica a squadra, primo posto per l’Asd Carmax Camaldolese, seguita dalla Cilento Run e Asd Atletica Sporting Calore. La gara, organizzata dall’Asd Atletica Sporting Calore presieduta da Sergio Civita con il patrocinio del Comune di Roccadaspide, era divisa nel suo percorso su due giri, che attraversavano di fatto le vie principali della città più importante dell’Alto Calore. Alla manifestazione, che vedeva al via bimbi, uomini e donne riecheggiando così il buono e sano spirito dello sport, presenti oltre 300 partecipanti, provenienti da località diverse della Campania e non solo.