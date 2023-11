STELLAinARTE XVI edizione “Cappella S. Antonio da Padova” Stella Cilento (SA) Dal 31 luglio al 17 agosto 2019

Inaugurazione: 31 luglio 2019, ore 19.30 Credits Foto • mercoledì 17 luglio 2019 Comunicato Stampa Mercoledì 31 luglio 2019, alle ore 19,30, presso la Cappella S. Antonio da Padova di Stella Cilento, con il patrocinio della Provincia di Salerno, dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dell’Unione Comuni dell’Alento e del Comune di Stella Cilento, s’inaugura la XVI edizione della rassegna d’arte contemporanea “STELLAinARTE”. La mostra di quest’anno è intitolata SEGNALI VISIVI, esposizione delle opere di 4 artisti assai diversi tra loro, seppur posti in relazione nella tensione propria e unica dello scambio “di relazione”: il cromatismo accentuato di Enzo Angiuoni, l’incisività del segno di Antonio Picardi, l’uso della materia di Diana Forassiepi e la forma rigorosa di Valerio Ceppetelli Caprini. Il critico d'arte Cristina Tafuri e lo storico dell'arte Aniello De Luca presenteranno al pubblico gli artisti. «Ci si chiede, allora, se vi sia incompatibilità tra il nostro sistema di produzione economica e la produzione spontanea di opere d’arte. Anche perché la natura del cosmo, le origini e gli scopi della vita umana restano misteriosi, e ciò vuol dire che la scienza non ha per nulla sostituito la funzione simbolica dell’arte, che è ancora necessaria per superare la brutale resistenza del mondo». Mostra aperta tutti i giorni dalle ore 19.00 alle 22.30, oppure su appuntamento. Catalogo in sede.