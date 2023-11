Stasera ad Auletta la selezione di Miss Universe Italy Credits Foto • giovedì 1 agosto 2019 Comunicato Stampa AULETTA. Continuano in tutta Italia le selezioni per scegliere le finaliste di Miss Universe Italy 2019. Dopo le selezioni di Paestum, Marina di Camerota, Atena Lucana il Tour della Campania e della Basilicata si sposta ad Auletta. La Selezione di giovedi 1 agosto – con Start alle ore 21,30 – che si terrà in Piazza Largo Cappelli nel meraviglioso giardino antistante il Bar I Monelli, vedrà sfilare in passerella bellezze provenienti dalla Campania e dalla Basilicata, selezionate da Lino Miraldi Responsabile di Miss Universe Italy per le Regioni Campania e Basilicata. “Sono felice – dichiara Miraldi – dell’andamento del Tour perché sono riuscito a scovare le nuove bellezze del Sud – la qualità delle Miss è altissima – sono sicuro che tra loro tre o quattro sfonderanno nel campo della moda e dello spettacolo .” L’Evento che, tra gli altri ospiti, vedrà la partecipazione della brava cantante pollese Nicole Zienna è molto atteso in tutto il circondario. Alcune delle Miss che saranno selezionate ad Auletta parteciperanno alla Finale Regionale Campana dell’8 agosto ad Ascea Capoluogo che sceglierà la squadra delle Modelle che staccheranno il pass per accedere alle Finali Nazionali che si terranno a Roma a partire dal 17 agosto. “Ho messo tutta la mia esperienza e professionalità in questo Tour che ci ha regalato ogni serata tante emozioni – dichiara Lino Miraldi – ringrazio gli sponsor e tutti quelli che mi sono stati vicini. Miss Universe è stato da sempre il mio sogno, sin da quando venti anni fa ho iniziato, con tanti sacrifici, questo appassionante lavoro. Ringrazio il Direttore Nazionale e Patron di Miss Universe Italy Marco Ciriaci per la fiducia riposta in me; Sono felice di far parte di questa bella squadra che ha messo in campo su tutto il territorio nazionale . Spero che molte delle Modelle che ho selezionato possano entrare nel lotto delle 30 finaliste e rappresentare, egregiamente, quelli che sono i colori e l’allegria della Campania e della Basilicata nella Finalissima di Cinecittà World – che sarà trasmessa in TV su La 5 domenica 1 settembre – dove verrà eletta Miss Universe Italy 2019 che succederà alla bella Erica De Matteis (foto)".