Finale Campana per Miss Universe ad Ascea Marina

ASCEA MARINA - Cresce l’attesa in tutto il Cilento, in vista del grande Evento che andrà in scena giovedi 8 agosto dalle ore 21,30 all’ “Anfiteatro Parmenide” della Fondazione Alario di Ascea Marina (Salerno) pronto ad ospitare la serata Finale del Tour 2019 del Concorso di Bellezza Miss Universe Italy che designerà la squadra della Campania che partirà per Roma per affrontare le Finali nazionali che inizieranno il 17 agosto e che si concluderanno con la Finale TV che andrà in onda domenica 1 settembre su LA 5.

Sarà una serata all’insegna della bellezza – dichiara il Responsabile per la Campania Lino Miraldi - che vedrà sfilare in passerella le concorrenti selezionate nelle tappe estive tenutesi in diverse località. Ho iniziato le selezioni a Paestum “la Città dei Templi” e ho voluto chiudere ad Ascea “la città di Parmenide” per caratterizzare – sempre - il mio obiettivo cioè quello di promuovere a 360° il nostro territorio e, la vetrina internazionale di Miss Universe, senza alcun dubbio è il palcoscenico ideale per attirare nuovi turisti e nuovi turismi nel Cilento e Vallo di Diano.”

Nel corso della manifestazione si esibirà, tra gli altri, direttamente dalla Corrida di Rai 1 Pasquale Lillo ed il bravo cantautore di Ascea Migi Marton. La serata vivrà anche di un momento moda con la sfilata degli “Abiti delle Principesse” dell’Atelier Bride Studio di Renata di Genio di Casalvelino. La giuria sarà presieduta dal Patron di Miss Universe Italy Marco Ciriaci e vedrà nelle vesti di Madrina dell’evento la bellissima Erica De Matteis (nella foto - Miss Universe Italy 2018). Ingresso libero per Tutti.