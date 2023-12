A Torchiara torna FestAmbiente, il programma della terza edizione “Aree Interne hub del buon vivere” è il tema di questa terza edizione

Domenica 11 Agosto, alle ore 20.30, presso il Palazzo Baronale De Conciliisdi Torchiara, si terrà FestAmbiente, l'appuntamento annuale con l'ambiente. L'iniziativa, organizzata dal Circolo Legambiente "Ancel Keys" Torchiara – Alto Cilento, è giunta alla terza edizione. Partner principale è la Bcc Buccino Comuni Cilentani. Quest'anno la tavola rotonda verterà su un tema molto pregnante per il territorio: aree interne hub del buon vivere. Interverranno: Massimo Farro, Sindaco di Torchiara Lucio Alfieri, Presidente Bcc Buccino Comuni Cilentani Francesco Todisco, consigliere delegato alle Aree interne Regione Campania Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente Moderatore della serata sarà il Presidente del Circolo Legambiente "Ancel Keys" Torchiara- Alto Cilento, Adriano Maria Guida, che afferma: "Per il terzo anno consecutivo abbiamo dato vita a una manifestazione che mette l'ambiente al centro del territorio. Quest'anno la tematica ci impone di confrontarci sulla quotidianità delle nostre scelte e sulla possibilità di creare qualcosa di concreto per il futuro perché il benessere del pianeta dipendono dalle nostre azioni condivise. La presenza del Presidente Nazionale di Legambiente avvalora la tesi che il nostro territorio può diventare sempre di più un modello da seguire. Quest'evento è solo un punto di partenza per azioni future da fare insieme". Anche il Sindaco di Torchiara Massimo Farro esprime soddisfazione per l'iniziativa "Ho subito accolto l'invito di Adriano per l'opportunità che potrebbe creare sul territorio. Più volte ho collaborato con il Circolo Legambiente e ho potuto constare come ogni iniziativa abbia poi un risvolto positivo per la crescita di questi luoghi. La condivisione e la cooperazione sono le chiavi indispensabili del buon vivere." Parole di apprezzamento anche da Lucio Alfieri, Presidente della BCC Buccino Comuni Cilentani "Oggi più che mai il ruolo di una Banca di Comunità è creare sinergia sul territorio. Il tema di quest' anno di FestAmbiente rientra a pieno titolo nei nostri progetti futuri. Il buon vivere e la rete passano prima e soprattutto da un riconoscimento effettivo e da una partecipazione attiva sul territorio. La Banca da sempre promuove e sostiene chi valorizza in modo fattivo queste realtà." Nel corso della serata interverranno anche esempi d'impresa positive a favore della crescita delle aree interne. A conclusione della tavola rotonda è prevista la degustazione di vini di Bruno De Conciliis, accompagnata dall'esibizione musicale del duo musicale "Dora Dorti e Fausto Truccillo" a cura dellʼAss.Ludwig Van Beethoven Festival Cilento in Musica. A seguire GV dj set per i più giovani.