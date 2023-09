CONSORZIO BONIFICA PAESTUM, ROBERTO CIUCCIO NOMINATO PRESIDENTE PRO TEMPORE

CAPACCIO PAESTUM. Roberto Ciuccio è il nuovo presidente del Consorzio Bonifica di Paestum. La nomina è arrivata questa mattina, quando presso la sede dell’ente si è riunito il Consiglio dei delegati, che ha scelto e votato il nome di colui che guiderà il Consorzio pestano dopo oltre tre anni di commissariamento. Nominati anche il vicepresidente, Alfonso Matrone, ed i componenti del Consiglio di deputazione, ovvero Carmine Frunzo, Giovanni Iannelli, Luigi Ciliberti e Giovanni Tedesco, ai quali si unirà Antonio Pagano, ex commissario straordinario consortile nominato come proprio delegato dalla Regione Campania, che siederà di diritto nell’esecutivo in qualità di garante super partes.

Da oggi, Roberto Ciuccio assumerà la carica di presidente in forma pro tempore, in attesa della ratifica, da parte della Regione Campania, delle nomine provinciali (Nino Pagano, Donato De Rosa ed Emilio Nastri), non trasmesse in tempo utile a Palazzo Santa Lucia dalla Provincia di Salerno. Pur avendo numeri e possibilità di farne eleggere fino a due, la minoranza non ha ottenuto alcun rappresentante nel Consiglio di deputazione.