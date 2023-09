Il Vice Premier Di Maio a Ferragosto in spiaggia a Palinuro Credits Foto repubblica.it • giovedì 15 agosto 2019 Ha scelto il Cilento per una breve vacanza: il Vice Premier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio dalla serata di ieri si trova a Palinuro, insieme alla compagna, per trascorrere qualche ora di relax prima di affrontare il nodo della crisi di governo. (foto tratta da Repubblica) Questa mattina giro in spiaggia alla Marinella ed in pedalo’ ma prima tanti selfie con i bagnanti ed anche con il sindaco di Palinuro Carmelo Stanziola che ha voluto portare i saluti istituzionali del centro del Cilento a Luigi Di Maio. Il tutto mentre dall’altra parte, a Nord della Campania c’era Salvini a CastelVolturno. Stessa regione, parti diversi. Continua la scissione tra i due vicepremier. Guarda il video

Fonte: salernonotizie.it